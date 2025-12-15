هفته چهاردهم لیگ برتر
فولاد ۰-۱ سپاهان: صدر جدول دوباره طلایی شد
تیم فوتبال سپاهان در دیداری حساس و سرنوشتساز از هفته چهاردهم لیگ برتر، با پیروزی یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان، صدر جدول رقابتها را به نام خود ثبت کرد و گام بلندی در کورس قهرمانی برداشت.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد؛ مسابقهای که نتیجه آن نقش تعیینکنندهای در صدر جدول داشت. فولاد در این دیدار با غیبت چند مهره کلیدی از جمله ساسان انصاری، سعید صادقی و سینا اسدبیگی پا به میدان گذاشت.
سپاهان بازی را با تمرکز بالا آغاز کرد و در دقیقه ۹، روی اشتباه علی نعمتی در خط دفاع فولاد، محمد عسکری از فرصت استفاده کرد و با باز کردن دروازه حامد لک، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند. این گل برنامههای فولاد و یحیی گلمحمدی را بههم ریخت و میزبان را تحت فشار قرار داد.
با وجود عقبافتادن فولاد، شاگردان گلمحمدی چند موقعیت جدی روی دروازه سپاهان ایجاد کردند که واکنشهای مطمئن سیدحسین حسینی مانع از تغییر نتیجه شد. در میانه نیمه نخست، اعتراضهای یحیی گلمحمدی به تصمیمات داور با دریافت کارت قرمز همراه شد تا سرمربی فولاد ادامه بازی را از رختکن دنبال کند.
در نیمه دوم، سپاهان با تکیه بر ضدحملات خطرناک، دو بار توسط محمد عسکری تیر دروازه فولاد را به لرزه درآورد. در مقابل، فولاد در دقایق پایانی فشار زیادی روی دروازه سپاهان آورد و در دقیقه ۸+۹۰، بهترین فرصت گلزنی میزبان ابتدا با واکنش استثنایی سیدحسین حسینی و سپس با فرصتسوزی مهاجم فولاد از دست رفت.
در نهایت این دیدار با همان تکگل سپاهان به پایان رسید تا طلاییپوشان با ۲۷ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس، در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرند.
سیدحسین حسینی، دروازهبان سپاهان، با چند مهار تعیینکننده بهویژه در دقایق پایانی، نقش مهمی در این پیروزی داشت و یکی از چهرههای شاخص مسابقه بود.
ترکیب فولاد:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، کشاورزی(ارشیا باقری-73)، محمدعلی کاظمی(۷۲- سنگرگیر)، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی (۷۹- زاده عطار)
سرمربی: یحیی گلمحمدی
ترکیب سپاهان:
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، مهدی لطفی، ایوان سانچز، محمد عسکری
سرمربی: محرم نویدکیا