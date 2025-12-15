واکنش مدیر خیبر به داوری دیدار جنجالی مقابل استقلال
مدیر باشگاه خیبر خرمآباد پس از تساوی این تیم مقابل استقلال، با تمجید از عملکرد بازیکنان و کادر فنی، نسبت به قضاوت داور مسابقه انتقاد کرد و خواستار بررسی دقیق تصمیمات داوری از سوی کمیته داوران شد.
به گزارش ایلنا، حسین خبیری، مدیر باشگاه خیبر خرمآباد، پس از پایان دیدار این تیم برابر استقلال که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیمش گفت: با یک تیم جوان، جسور و کادرفنی آیندهدار کار میکنیم و خوشحالیم که این مجموعه توانست مقابل تیمی با هزینههای بسیار بالا، نمایش قابل قبولی ارائه دهد. بازیکنان ما شایسته تقدیر هستند و از هواداران پرشور خیبر که همواره پشت تیم ایستادهاند، تشکر ویژه میکنم. به اعتقاد من، حتی میتوانستیم برنده این بازی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به قضاوت داور مسابقه افزود: انتظار داریم کمیته داوران، داوری این بازی را بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی کند. قصد ورود به جزئیات فنی داوری را ندارم، اما مجموعه تصمیمات اتخاذشده در این مسابقه فراتر از اشتباهات معمول بود. صحنه پنالتی اعلامشده به سود استقلال و همچنین گل مردودشده ما، از نظر ما تصمیمات قابل تأملی بودند. نباید شرایطی ایجاد شود که تیمهای شهرستانی احساس بیعدالتی یا جهتداری در داوری داشته باشند.
مدیر باشگاه خیبر درباره انتخاب داور این مسابقه نیز اظهار کرد: ما هرگز به خودمان اجازه نمیدهیم در انتخاب داور دخالت کنیم، اما اگر منصفانه نگاه کنیم، این داور پیش از این در یک مسابقه حساس مرتکب اشتباه شده و محروم شده بود. بازگشت دوباره او و قضاوت یک بازی حساس دیگر، آن هم با حضور همان تیم، نیازمند تدبیر بیشتری بود.
خبیری با تأکید بر تبعات چنین تصمیماتی گفت: بحث فقط یک پنالتی نیست. در جریان بازی، صحنههایی وجود داشت که میتوانست با کارت زرد دوم و اخراج بازیکن حریف همراه شود اما اتفاق نیفتاد. این موارد به اعتماد هواداران لطمه میزند و باشگاههای خصوصی را دلسرد میکند. زمانی که مالک یک باشگاه با هزینه شخصی و انگیزه بالا در فوتبال سرمایهگذاری میکند، نباید شرایط بهگونهای باشد که احساس بیعدالتی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خیبر امروز در جمع تیمهای بالای جدول قرار دارد و این برای فوتبال لرستان اتفاق مهمی است. امیدواریم با مدیریت بهتر چنین مسائل حساسی، هم اعتماد هواداران حفظ شود و هم مسیر رشد باشگاههای خصوصی ادامه پیدا کند.