به گزارش ایلنا، در جریان دیدار پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر که به میزبانی شهر اراک برگزار شد، صحنه‌ای در دقیقه ۶۶ مسابقه خبرساز شد. در لحظه‌ای که آنتونیو آدان، دروازه‌بان استقلال، قصد داشت بازی را از کنار دروازه خود آغاز کند، واکنش لفظی سروش رفیعی باعث شد دوربین تلویزیونی تصویری نزدیک از این صحنه ثبت کند؛ تصویری که برای هافبک پرسپولیس حاشیه‌ساز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

این موضوع در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، به‌ویژه پس از آنکه سروش رفیعی در پایان دیدار پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک نیز در یکی از حواشی کنار زمین حضور داشت. رفیعی با اشاره به اتفاقات دربی ۱۰۶، ضمن پذیرش اشتباه خود، از دروازه‌بان اسپانیایی استقلال بابت رفتار انجام‌شده عذرخواهی کرد.

رفیعی با گذشت 10 روز از دربی در یک استوری اینستاگرامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت:

«درود و عرض ادب خدمت تمام اهالی فوتبال و مردم عزیز ایران

در تمام طول این سال‌ها که عضوی از خانواده فوتبال بودم، کوشیدم علاوه بر ارائه تمام قابلیت‌های فنی در زمین فوتبال، جانب اخلاق و احترام را هم بیرون از مستطیل سبز رعایت کنم. رجوع به تمام مصاحبه‌ها و برخوردهایم با هم‌بازیان و حتی رقبا گواه این ادعاست.

از شما می پرسم که آیا تاکنون لفظ زشت یا رفتاری که نشانه هتک حرمت در آن دیده شود، از من دیده بودید؟ اتفاقی که دربی رخ داد، بیش از هر کسی برای خودم تلخ و ناگوار بود. اتفاقی که بدون شک حاصل فشار بازی و ضربان قلب بالا در آن شرایط بود و هرگز هیچ مخاطب خاصی نداشت.

با این وجود بر خودم وظیفه دانستم از بازیکن حریف که اینگونه تعبیر شد که روی کلامم با اوست، با ارسال پیغام عذرخواهی کنم و از همینجا از تمام شما مخاطبان فوتبال که شاید ببیننده آن ویدیو بودید هم رسما عذرخواهی می‌کنم، چراکه بر این باورم حقیقتِ سروش رفیعی در زندگی‌اش هرگز استفاده از لفظی نامناسب در زمین فوتبال نبوده و نیست. سپاس از هواداران فهیم باشگاه پرسپولیس که همیشه حمایت‌شان شامل حال من شده است. برادر کوچکتان سروش.»

