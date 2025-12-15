اعتراض رسمی خیبر به داوری دیدار برابر استقلال
باشگاه خیبر خرمآباد پس از تساوی مقابل استقلال، با انتقاد از عملکرد تیم داوری در دو صحنه تأثیرگذار مسابقه، از شکایت رسمی خود از داور بازی خبر داد و خواستار انتشار مکالمات اتاق VAR شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر با حاشیههای داوری همراه بود؛ حاشیههایی که واکنش رسمی باشگاه میزبان را در پی داشت. خیبریها معتقدند تصمیمات داور مسابقه در دو صحنه کلیدی، روند بازی را تحت تأثیر قرار داده است؛ نخست اعلام پنالتی به سود استقلال در دقایق ابتدایی که منجر به گل آبیپوشان شد و دوم، مردود اعلام شدن گل خیبر به دلیل خطای مهاجم این تیم.
در همین راستا، باشگاه خیبر خرمآباد با صدور بیانیهای اعلام کرد شکایت رسمی خود از احمد محمدی، داور این مسابقه را به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد. این باشگاه همچنین از کمیته داوران درخواست کرده است مکالمات میان داور وسط و اتاق VAR، بهویژه در صحنه پنالتی اعلامشده به سود استقلال، بهصورت شفاف منتشر شود.
در بیانیه خیبر آمده است که به اعتقاد این باشگاه و برخی کارشناسان داوری، صحنه پنالتی استقلال یک برخورد معمول فوتبالی بوده و دو گل خیبر نیز به اشتباه مردود اعلام شده است. همچنین خیبریها به صحنهای دیگر در محوطه جریمه استقلال اشاره کردهاند که در آن، برخورد مدافع استقلال با مهاجم خیبر میتوانست به اعلام پنالتی منجر شود اما از سوی تیم داوری نادیده گرفته شد.
باشگاه خیبر تأکید کرده است انتشار مکالمات VAR میتواند به شفافسازی تصمیمات داوری کمک کرده و ابهامات موجود در خصوص قضاوت این دیدار را برای افکار عمومی و جامعه فوتبال برطرف کند.