اعتراض عارف غلامی به قضاوت بازی با خیبر خرم آباد

به گزارش ایلنا، عارف غلامی پس از پایان دیدار استقلال و خیبر خرم‌آباد، با اشاره به صحنه‌ای که به شکل خطرناکی روی زمین فرود آمد، گفت: بعد از آن سقوط، داور به من گفت آوانتاژ داده‌ام. واقعاً برایم سؤال است؛ یا ما قوانین را نمی‌دانیم یا دوستان! در آن صحنه اصلاً سلامتی بازیکن برایشان مهم نبود.

او با اشاره به حواشی پیش از گل دوم خیبر افزود: قبل از کرنری که منجر به گل دوم شد، حدود ۵۰ بطری داخل زمین ریخته شده بود. در چنین شرایطی چطور بازی ادامه پیدا می‌کند؟ این مسائل تمرکز هر بازیکنی را به‌هم می‌زند.

مدافع استقلال با انتقاد از نحوه بررسی صحنه‌های داوری تصریح کرد: اگر صحنه‌های مشکوک حریف با حساسیت بررسی می‌شود، صحنه‌های ما هم باید دقیق چک شود. انتظار ما فقط عدالت در قضاوت است.

غلامی در پایان به صحنه‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: در یکی از موقعیت‌ها، بازیکن حریف دست من را گرفت و به نظر من پنالتی واضح بود. حداقل انتظار داریم چنین صحنه‌هایی هم با همان دقت بررسی شود.

