اعتراض استقلال به تصمیم داور؛ چرا بازی پس از برخورد عارف غلامی متوقف نشد؟
باشگاه استقلال با انتشار تصاویری از صحنه زمین خوردن عارف غلامی در دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد، نسبت به ادامه بازی از سوی داور اعتراض کرد و تأکید داشت که سلامت بازیکنان باید در اولویت تصمیمات داوری قرار بگیرد.

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار استقلال و خیبر خرم‌آباد، عارف غلامی پس از یک برخورد به شکلی غیرعادی روی زمین فرود آمد و با سر به زمین خورد. اگرچه این مدافع دچار مصدومیت جدی نشد، اما نحوه افتادن او صحنه‌ای نگران‌کننده رقم زد. با این حال، وحید کاظمی داور مسابقه تصمیمی برای توقف بازی نگرفت؛ موضوعی که اعتراض بازیکنان استقلال و کادر فنی این تیم را به دنبال داشت.

اگرچه غلامی مصدومیت جدی نداشت، اما نحوه فرود او و افتادنش روی زمین صحنه عجیبی بود. با این حال خبری از توقف بازی نبود و وحید کاظمی رای به ادامه بازی داد تا اعتراض های زیادی به او انجام شود.

بعد از صحبت های ساپینتو و غلامی در این خصوص بعد از بازی با خیبر، باشگاه استقلال هم با انتشار تصاویری از این لحظه فرود، نوشت : «فارغ از مسائل فوتبال و نتایج، بیش از هرچیزی سلامت بازیکنان اهمیت دارد و عجیب است که در صحنه‌ای که عارف غلامی با سر روی زمین فرود آمد، داور بازی را متوقف نکرد.»

باشگاه استقلال در ادامه متن اعتراضی خود آورده است: «به طور فرض اگر خطری جدی عارف را در آن لحظه تهدید کرده و حتی چند ثانیه زودتر ورود تیم پزشکی می‌توانسته حیات بخش باشد، داور مسابقه می‌تواند خودش را ببخشد؟ اینکه در این صحنه خطایی رخ داد یا نه موضوع دیگری است که البته از سلامت بازیکنان اهمیتش بسیار کمتر است.»

