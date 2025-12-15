به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار استقلال و خیبر خرم‌آباد، تنش‌ها و درگیری‌های شکل‌گرفته میان اعضای دو تیم بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشت. انتشار تصاویر و ویدئوهایی از این اتفاقات، واکنش‌های متعددی را در پی داشت و این موضوع به یکی از حاشیه‌های مهم هفته لیگ برتر تبدیل شد.

ساعاتی پس از وایرال شدن این حواشی، باشگاه استقلال با انتشار تصاویری در رسانه رسمی خود، مدعی شد که در جریان درگیری‌ها، برخی عوامل تیم خیبر به سمت اعضای استقلال حمله‌ور شده‌اند. آبی‌پوشان همچنین تصویری از پشت سر جورجیوس، مربی دروازه‌بانان خود، منتشر کردند و اعلام کردند این عضو کادر فنی استقلال در جریان اتفاقات پس از بازی، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

باشگاه استقلال تاکنون جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرده، اما انتشار این تصاویر، احتمال ورود نهادهای انضباطی برای بررسی اتفاقات پس از این مسابقه را افزایش داده است.

باشگاه استقلال در اطلاعیه خودنوشته است: «پس از مصاف خیبر و استقلال، برخی از افراد حاضر در زمین مسابقه در رفتاری که ظاهرا در برخی بازی‌های دیگر هم از آن‌ها سر زده بود، به اعضای تیم استقلال از جمله ریکاردو ساپینتو و پژمان ماندگاری حمله کردند و ضربه‌ای را به جورجیوس اسکیاتیتیس مربی دروازه‌بان‌های استقلال وارد کردند که در تصویر فوق وضعیت سرمربی دروازه‌بان‌های استقلال مشخص است.»

در ادامه متن استقلالی ها آمده است: «این رفتار در کنار فحاشی نود دقیقه‌ای به استقلالی‌ها در ورزشگاه نیاز به بررسی و برخورد جدی از سوی مسئولان فدراسیون دارد و امیدواریم از این پس شاهد چنین مسائلی در شهر زیبای خرم آباد و مردم خونگرم استان لرستان نباشیم.»

