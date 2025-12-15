قلیزاده: پنالتی استقلال کاملاً واضح بود
بازیکن جوان استقلال با رد تصمیم داور در اعلام پنالتی به سود خیبر خرمآباد، تأکید کرد در آن صحنه هیچ تماسی با بازیکن حریف نداشته و معتقد است پنالتی اعلامشده برای استقلال کاملاً صحیح بوده است.
به گزارش ایلنا، قلیزاده که با نظر ریکاردو ساپینتو در ترکیب اصلی استقلال برابر خیبر خرمآباد قرار گرفت، پس از پایان مسابقه درباره صحنهای که منجر به اعلام پنالتی به سود میزبان شد، اظهار کرد: توپ ابتدا به بازیکن حریف برخورد کرد و جلوی پای من افتاد. من پای چپم را گذاشتم تا توپ را جمع کنم، اما بازیکن خیبر از پشت به من برخورد کرد. بعد از آن صحنه هیچ تماسی از طرف من صورت نگرفت و اگر داور چندین بار هم این صحنه را بازبینی کند، متوجه میشود که برخوردی برای اعلام پنالتی وجود نداشت.
وی ادامه داد: این سؤال برای من پیش میآید که چون یک پنالتی به سود ما گرفته شد، باید یک پنالتی هم به سود حریف اعلام میشد؟
بازیکن استقلال با اشاره به احساسش نسبت به هواداران این تیم گفت: واقعاً از هواداران استقلال عذرخواهی میکنم. درباره داوری نمیخواهم زیاد صحبت کنم، اما اطمینان دارم که هیچ برخوردی نداشتم. اگر کوچکترین خطایی انجام داده بودم، خودم اینجا میگفتم پنالتی بوده است. به خدا قسم حتی پای من به پای بازیکن خیبر نخورد.
قلیزاده در خصوص پنالتی اعلامشده به سود استقلال نیز تصریح کرد: پنالتی ما کاملاً واضح بود. من بازیکن حریف را دریبل کردم و در موقعیت تکبهتک قرار داشتم، اما او از پشت هم من را هل داد و هم با زانو به استوکم ضربه زد. این صحنه کاملاً مشخص بود. متأسفانه در هفتههای اخیر تصمیمهای داوری بیشتر به ضرر ما رقم خورده است.