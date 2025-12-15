طاهرخانی: شایسته برد برابر استقلال بودیم

به گزارش ایلنا، حمیدرضا طاهرخانی که دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر تیم نمایش خوبی داشت. موقعیت‌های متعددی خلق کردیم و حتی می‌توانستیم به سه امتیاز برسیم. از نظر تعداد و کیفیت موقعیت‌ها، شرایط بهتری نسبت به حریف داشتیم.

وی ادامه داد: حدود شش تا هفت هفته است که تیم ما شکست نخورده و این موضوع نشان می‌دهد خیبر به یک تیم با شخصیت و قابل احترام تبدیل شده است. امیدوارم در دو مسابقه پیش‌رو مقابل سپاهان در جام حذفی و پیکان در هفته پایانی نیم‌فصل، نتایج مطلوبی بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم. از هوادارانی که در هوای سرد به ورزشگاه آمدند و از تیم حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

این بازیکن درباره علت غیبتش در این دیدار گفت: مصدومیت جزئی داشتم و کادر فنی ترجیح داد ریسک نکند. امیدوارم از هفته آینده بتوانم دوباره در خدمت تیم باشم و به خیبر کمک کنم.

طاهرخانی در واکنش به حواشی ایجادشده در جریان مسابقه افزود: به نظر من اتفاق خاصی رخ نداد. جو بازی است و طبیعی است که بازیکنان در زمین واکنش‌هایی داشته باشند. شاید حرفی رد و بدل شده و واکنشی نشان داده شده است. این‌ها بخشی از فوتبال است.

وی درباره رفتار برخی تماشاگران نیز تصریح کرد: هواداران خیبر همیشه در کنار تیم بوده‌اند؛ چه در برد و چه در باخت. این اتفاقات در همه ورزشگاه‌ها دیده می‌شود و مختص یک تیم یا شهر نیست. البته امیدوارم دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم.

بازیکن خیبر در پایان با اشاره به داوری مسابقه گفت: ترجیح می‌دهم درباره داوری صحبت نکنم. بهتر است کارشناسان درباره صحنه‌های حساس، از جمله پنالتی اعلام‌شده و گلی که به ثمر رساندیم، نظر بدهند.

