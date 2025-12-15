زارع: مسئولیت این شکست با من است

به گزارش ایلنا، مازیار زارع بعد از باخت ۴ بر صفر ملوان مقابل فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران، در نشست خبری اظهار کرد: می‌دانم همه ناراحت و عصبانی هستند و حق هم دارند. به‌عنوان مسئول فنی تیم، باید از هواداران عذرخواهی کنم. قطعاً این ضعف من بوده که در این چند روز نتوانستم تیم را به شرایط مطلوب برسانم.

وی ادامه داد: بعد از بازی با استقلال، واقعاً نگران چنین اتفاقی بودم و حتی همان زمان هم درباره‌اش صحبت کردم. الان دیگر کاری جز تلاش برای جبران این نتیجه نداریم. مردم آمده بودند فوتبال خوبی ببینند و ما نتوانستیم انتظارات‌شان را برآورده کنیم.

سرمربی ملوان با انتقاد از عملکرد تیمش افزود: اگر پنج نیمه دیگر هم بازی می‌کردیم، بعید می‌دانم می‌توانستیم گل بزنیم و حتی احتمال داشت گل‌های بیشتری هم دریافت کنیم. اشتباهاتی رخ داد که در تمام دوران فوتبالی‌ام کمتر چنین چیزهایی دیده بودم.

زارع با تبریک به تیم فجرسپاسی گفت: آن‌ها کاملاً شایسته پیروزی بودند. تیم ما جوان است و باید این شرایط سخت را تجربه کند. همیشه گفته‌ام یک برد یا یک باخت سرنوشت را تعیین نمی‌کند، اما چنین نتایجی حتی برای تیم‌های بزرگ دنیا هم پیش می‌آید.

وی درباره رفتار هواداران ملوان تصریح کرد: امروز هواداران ما را شرمنده کردند. بعد از چنین نتیجه‌ای، تشویق شدن واقعاً فشار زیادی ایجاد می‌کند. این حمایت و لطف مردم انزلی مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و جبران این نتیجه را به یک وظیفه جدی تبدیل می‌کند.

سرمربی ملوان در پایان خاطرنشان کرد: باید این شکست را جبران کنیم. بازی‌های سختی در پیش داریم و تنها راه، کار کردن و بازگرداندن شادی به هواداران است. مردم انزلی امروز صبوری کردند و ما بدهکار آن‌ها هستیم.

