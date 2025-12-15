قنبری: استقلال در این بازی برتری نداشت

به گزارش ایلنا، مهرداد قنبری، کاپیتان خیبر خرم‌آباد، بعد از پایان دیدار تیمش مقابل استقلال اظهار کرد: بازی خوبی بود. در پنج دقیقه ابتدایی غافلگیر شدیم، اما خیلی زود به جریان مسابقه برگشتیم و کنترل بازی را در دست گرفتیم. هنوز هم نمی‌دانم چرا گل ما مردود اعلام شد. به اعتقاد من آن گل سالم بود، اما دیگر نمی‌توانیم درباره‌اش حرفی بزنیم.

وی با اشاره به جریان کلی مسابقه افزود: در بیشتر دقایق، ما تیم برتر زمین بودیم و روی بازی سوار بودیم. به نظرم حق‌مان برد بود و حتی می‌توانستیم با اختلاف بیشتری پیروز شویم. استقلال در این مسابقه واقعاً نمایش برتری نداشت و ما بدشانسی آوردیم که به سه امتیاز نرسیدیم.

گلزن خیبر درباره نتیجه نهایی مسابقه گفت: از دست دادن این دو امتیاز ناراحت‌کننده است، اما امیدوارم در هفته‌های آینده جبران شود و بتوانیم حق‌مان را در جدول بگیریم.

کاپیتان خیبر همچنین از هواداران این تیم قدردانی کرد و گفت: خدا را شکر بهترین هواداران را داریم. امروز هم مثل همیشه از تیم حمایت کردند و انرژی زیادی به ما دادند. امیدوارم بتوانیم در ادامه فصل با نتایج خوب، قدردان این حمایت باشیم.

قنبری در واکنش به قضاوت داور مسابقه عنوان کرد: ترجیح می‌دهم وارد بحث داوری نشوم. امیدوارم همه چیز به خیر گذشته باشد.

وی در پایان درباره اظهارنظرهای اخیر جواد خیابانی نیز گفت: واقعاً نمی‌دانم ایشان چرا چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کند. اگر فوتبال نبود، خیلی‌ها از جمله خود ایشان جایگاهی نداشتند. بهتر است قبل از صحبت کردن کمی بیشتر فکر شود و حرف‌هایی در شأن مطرح شود.

