به گزارش ایلنا، محمدرضا دیناروند که در دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال نمایش قابل قبولی داشت، پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز باید از هواداران تشکر کنم. آن‌ها با تمام وجود از تیم حمایت کردند و واقعاً سنگ تمام گذاشتند. حمایت پرشورشان در هر بازی به ما انرژی می‌دهد و دست تک‌تک آن‌ها را می‌بوسم.

وی درباره پنالتی اعلام‌شده به سود استقلال اظهار کرد: پنالتی هم بخشی از اتفاقات طبیعی فوتبال است. من در طول مسابقه سعی کردم با تمرکز و واکنش‌هایم به تیم کمک کنم و تا جایی که توان داشتم، مثمرثمر باشم.

دروازه‌بان خیبر در خصوص صحنه‌ای که بازیکنان این تیم معتقد به اعلام پنالتی به سودشان بودند اما داور تصمیم دیگری گرفت، گفت: قطعاً این صحنه در VAR بررسی شده، اما به نظرم تصمیم سختگیرانه‌ای بود. همچنین روی گلی که برای ما مردود شد، فکر می‌کنم می‌توانستند با دقت بیشتری بررسی کنند و از نظر من خطایی رخ نداد.

دیناروند در پایان درباره مهار شوت خطرناک یاسر آسانی خاطرنشان کرد: تلاش کردم تمرکزم را حفظ کنم و توپ‌ها را دفع کنم. آسانی را قبل از بازی آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم شوت‌زن خطرناکی است. خوشحالم که توانستم آن صحنه را مهار کنم و به تیم کمک کنم.

