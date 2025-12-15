خبرگزاری کار ایران
دیناروند: حمایت هواداران خیبر بزرگ‌ترین پشتوانه ماست
دروازه‌بان تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد پس از تساوی برابر استقلال، با قدردانی از حمایت هواداران، درباره صحنه‌های داوری و عملکرد خود در این مسابقه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا دیناروند که در دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل استقلال نمایش قابل قبولی داشت، پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران گفت: قبل از هر چیز باید از هواداران تشکر کنم. آن‌ها با تمام وجود از تیم حمایت کردند و واقعاً سنگ تمام گذاشتند. حمایت پرشورشان در هر بازی به ما انرژی می‌دهد و دست تک‌تک آن‌ها را می‌بوسم.

وی درباره پنالتی اعلام‌شده به سود استقلال اظهار کرد: پنالتی هم بخشی از اتفاقات طبیعی فوتبال است. من در طول مسابقه سعی کردم با تمرکز و واکنش‌هایم به تیم کمک کنم و تا جایی که توان داشتم، مثمرثمر باشم.

دروازه‌بان خیبر در خصوص صحنه‌ای که بازیکنان این تیم معتقد به اعلام پنالتی به سودشان بودند اما داور تصمیم دیگری گرفت، گفت: قطعاً این صحنه در VAR بررسی شده، اما به نظرم تصمیم سختگیرانه‌ای بود. همچنین روی گلی که برای ما مردود شد، فکر می‌کنم می‌توانستند با دقت بیشتری بررسی کنند و از نظر من خطایی رخ نداد.

دیناروند در پایان درباره مهار شوت خطرناک یاسر آسانی خاطرنشان کرد: تلاش کردم تمرکزم را حفظ کنم و توپ‌ها را دفع کنم. آسانی را قبل از بازی آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم شوت‌زن خطرناکی است. خوشحالم که توانستم آن صحنه را مهار کنم و به تیم کمک کنم.

