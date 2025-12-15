درگیری لفظی ساپینتو و رحمتی پس از تساوی جنجالی خیبر و استقلال
دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و استقلال تهران که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، پس از سوت پایان نیز با حاشیهای پرتنش همراه شد.
به گزارش ایلنا، دیدار خیبر و استقلال عصر روز دوشنبه در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار شد؛ مسابقهای که در جریان آن بارها اعتراضهایی به قضاوت احمد محمدی، داور بازی، مطرح شد و این حواشی حتی پس از پایان مسابقه نیز ادامه داشت.
پس از سوت پایان، ریکاردو ساپینتو که در طول بازی نیز نسبت به برخی تصمیمات داوری معترض بود، محوطه فنی را ترک کرد و به سمت مرکز زمین رفت. او با حضور در نزدیکی دایره میانی، اعتراض خود را به شکل مستقیم و با اشاره دست به تیم داوری ابراز کرد.
در همین زمان، مهدی رحمتی که قصد داشت به سمت سکوهای هواداران خیبر حرکت کند، با مشاهده اعتراض ساپینتو مسیر خود را تغییر داد و به جمع داوران و سرمربی استقلال نزدیک شد. این اقدام باعث شد میان دو سرمربی گفتوگویی پرتنش شکل بگیرد؛ گفتوگویی که با حضور سرپرستان دو تیم نیز آرام نشد.
با وجود تلاش بیژن طاهری، سرپرست استقلال، برای دور کردن رحمتی از صحنه، تنشها ادامه پیدا کرد و ساپینتو با عصبانیت به سمت سرمربی خیبر رفت. در این لحظات، جر و بحث میان دو مربی شدت گرفت و برخی اعضای کادر فنی و نیمکتنشینان دو تیم نیز وارد ماجرا شدند.
طبق تصاویر منتشرشده، یکی از دستیاران خارجی ساپینتو با اشاره دست خطاب به یکی از مربیان خیبر، خواستار ادامه بحث در خارج از زمین شد که همین موضوع واکنش تند عباس آقایی، مربی خیبر، را در پی داشت و دامنه درگیری را گستردهتر کرد.
در نهایت و با دخالت عوامل اجرایی و مأموران نیروی انتظامی، اعضای دو تیم از یکدیگر جدا شدند؛ خیبریها به سمت سکوی هواداران خود هدایت شدند و اعضای استقلال نیز راهی رختکن شدند. نقش روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، در هدایت ساپینتو به رختکن نیز در پایان این حاشیه قابل توجه بود.
با توجه به شدت این درگیری لفظی، احتمال ورود کمیته انضباطی و بررسی اتفاقات رخداده پس از پایان مسابقه وجود دارد؛ موضوعی که میتواند تبعاتی برای دو باشگاه و اعضای کادر فنی آنها به همراه داشته باشد.