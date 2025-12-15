اخباری: اهمیت پیروزی در این دیدار را بعدا خواهید فهمید
اخباری پس از برد چادرملو گفت این پیروزی حاصل تمرکز تیم و حمایت هواداران است و مسیرشان را بازیبهبازی ادامه میدهند.
به گزارش ایلنا، تیم چادرملو اردکان در دیداری خانگی و در حضور هوادارانش، بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۷، روی پاس هادی حبیبینژاد، رنی بوبوی با ضربهای دقیق دروازه استقلال خوزستان را باز کرد. فشار شاگردان سعید اخباری ادامه داشت و بوبوی در دقیقه ۲۷ بار دیگر گلزنی کرد تا دبل خود را کامل کند. نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر چادرملو به پایان رسید.
در نیمه دوم، استقلال خوزستان صاحب یک ضربه پنالتی شد و توانست یکی از گلها را جبران کند تا نتیجه ۲ بر ۱ شود. با این حال، چادرملو عقب ننشست و همچنان بر بازی مسلط بود. در دقیقه ۸۵، رضا محمودآبادی گل سوم را به ثمر رساند تا خیال تیم میزبان از کسب سه امتیاز راحت شود و مسابقه با نتیجه ۳ بر ۱ به سود شاگردان اخباری خاتمه پیدا کند.
سعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال خوزستان گفت: «در ابتدای صحبتهایم لازم میدانم از همه مردمی که امروز در این هوای سرد به ورزشگاه آمدند تشکر و قدردانی کنم. واقعاً بهعنوان یار دوازدهم کنار تیم بودند و این برد متعلق به آنهاست. این سه امتیاز مبارکشان باشد. همچنین به هر دو تیم، بازیکنان خوب استقلال خوزستان و کادر فنی این تیم خسته نباشید میگویم.»
او ادامه داد: «ما میدانستیم بازی بسیار سختی پیش رو داریم و به همین دلیل با تمرکز بالایی وارد زمین شدیم. خوشبختانه از همان ابتدای مسابقه طبق برنامهای که داشتیم به گل رسیدیم. نیمه اول را با نتیجه دو بر صفر پشت سر گذاشتیم اما در بین دو نیمه به بازیکنان گفتم که نتیجه دو بر صفر خطرناکترین نتیجه برای تیم برنده است و نباید تصور کنیم کار تمام شده. مطمئن بودم این بازی با همان نتیجه به پایان نخواهد رسید.»
اخباری با اشاره به ادامه مسابقه گفت:«خدا را شکر در نهایت توانستیم به برد برسیم؛ بردی که در آینده اهمیت آن مشخص خواهد شد. استقلال خوزستان تیم بسیار خطرناکی است، بهویژه در بازیهای خارج از خانه. این تیم بازیکنان سرعتی زیادی دارد و انصافاً تیم باکیفیتی است. جا دارد از آقای خلیفهاصل بابت شجاعت و اعتمادی که به بازیکنان جوان داشتهاند تشکر کنم؛ مطمئن باشید در آینده بیشتر از این بازیکنان خواهید شنید.»
سرمربی چادرملو درباره شرایط بدنی تیمش توضیح داد: «در بازهای که باید طی ۱۰ روز سه مسابقه انجام میدادیم، ریکاوری بازیکنان کار بسیار سختی بود. تیم حریف یک روز بیشتر از ما استراحت داشت و واقعاً همین یک روزها در بازیهایی که با فاصله پنج روز برگزار میشود، تأثیرگذار است. خوشبختانه برنامه تمرینی ما جواب داد و امروز فوتبال سرحال و پویایی از تیم دیدیم.»
او در واکنش به صحبتها درباره سهمیه آسیایی گفت: «قول دادن درباره سهمیه آسیا با عدد و رقم، کار سازندهای نیست. چه من قول بدهم چه ندهم، تأثیری در واقعیت ماجرا ندارد. تمام تمرکز ما این است که بازی به بازی جلو برویم و روند تیم را حفظ کنیم. نگاه ما الان به بازی بعدی مقابل فولاد خوزستان در جام حذفی است و فقط قدم بعدی برایمان اهمیت دارد.»
اخباری در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: «تمام کار ما خوشحال کردن این مردم شریف و نجیب است؛ مردمی که در سرما به ورزشگاه میآیند و حقشان است با خوشحالی ورزشگاه را ترک کنند. چه در بازیهای خانگی و چه خارج از خانه، مسئولیت بزرگی روی دوش بازیکنان و کادر فنی است و همه به این موضوع واقف هستند.»
او همچنین درباره روند تیم در هفتههای اخیر گفت: «در این فصل فاصله تیمها بسیار کم است و هیچ نتیجهای قابل پیشبینی نیست. باخت و برد و مساوی جزئی از فوتبال است. کسانی که بازیهای ما را دیدهاند میدانند چادرملو در تمام هفتهها تیمی با شخصیت و منظم بوده است. اگر جایی نتیجه نگرفتیم، به لحظات خاص فوتبال برمیگردد که نتوانستیم از آن آزمون سربلند بیرون بیاییم.»
اخباری در پایان با اشاره به وضعیت زمین ورزشگاه یزد اظهار داشت: «کیفیت زمین چمن کمک زیادی به ما کرد و از مسئولان بابت بازسازی آن تشکر میکنم، اما از همین امروز باید مراقب نگهداری آن باشیم. حیف است بعد از این همه زحمت و هزینه، زمین دوباره دچار افت کیفیت شود. زمینی با این کیفیت به ما اجازه میدهد فوتبال ترکیبی و با پاسهای سریع بازی کنیم؛ مثل گلی که امروز به ثمر رساندیم. امیدوارم رسیدگی به این زمین با دقت ادامه پیدا کند.»