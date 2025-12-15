خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساپینتو: صحنه مشکوک داوری پنالتی نبود

ساپینتو: صحنه مشکوک داوری پنالتی نبود
کد خبر : 1728223
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با رد تصمیم داور در صحنه مشکوک پنالتی، تأکید کرد که نتیجه بازی در جریان مسابقه رقم خورده و آبی‌پوشان با وجود محدودیت‌های موجود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آمادگی لازم برای حضور در رقابت‌های آسیایی برسند.

به گزارش ایلنا،  ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از تساوی تیمش در دیدار با خیبر خرم آباد، در نشست خبری اظهار داشت: ما با ذهنیت بازی مثبت وارد زمین شدیم. اگر مسابقه از نظر فنی و آماری بررسی شود، اختلافی وجود ندارد که نشان دهد نتیجه ناعادلانه بوده است. امتیازی که به دست آمد، کاملاً مطابق جریان بازی بود.

وی در ادامه با اشاره به صحنه بحث‌برانگیز داوری گفت: از نظر من آن صحنه به هیچ‌وجه پنالتی نبود. اگر داوری‌ها به‌صورت هفتگی با تصاویر و آمار دقیق بررسی شوند، واقعیت‌ها مشخص خواهد شد. انتظار ما فقط قضاوت عادلانه و توجه به اتفاقات واقعی داخل زمین است.

ساپینتو درباره عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر افزود: کسب امتیاز مقابل تیم‌هایی مانند استقلال، پرسپولیس و ملوان در سه هفته پیاپی کار آسانی نیست. این موضوع نشان می‌دهد تیم از نظر انسجام و ساختار دفاعی وضعیت قابل قبولی دارد. در بخش دفاعی رضایت دارم، اما در فاز هجومی باید استفاده بهتری از موقعیت‌ها داشته باشیم.

سرمربی استقلال در خصوص شرایط تیم و غیبت برخی بازیکنان عنوان کرد: به‌صورت جدی و مداوم در حال کار هستیم، اما در مقاطعی با در دسترس نبودن برخی بازیکنان مواجه می‌شویم که این مسئله روند آماده‌سازی را دشوار می‌کند. با این حال، زمان زیادی در اختیار نداریم و هر روز برای ما اهمیت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هرچه سریع‌تر باید به هماهنگی و آمادگی کامل برسیم تا بتوانیم با شرایط مطلوب وارد رقابت‌های آسیایی شویم. فرصت کوتاه است و نیاز داریم تمرکز و آمادگی تیم در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری