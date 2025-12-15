ساپینتو: صحنه مشکوک داوری پنالتی نبود
سرمربی تیم فوتبال استقلال با رد تصمیم داور در صحنه مشکوک پنالتی، تأکید کرد که نتیجه بازی در جریان مسابقه رقم خورده و آبیپوشان با وجود محدودیتهای موجود، باید در کوتاهترین زمان ممکن به آمادگی لازم برای حضور در رقابتهای آسیایی برسند.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از تساوی تیمش در دیدار با خیبر خرم آباد، در نشست خبری اظهار داشت: ما با ذهنیت بازی مثبت وارد زمین شدیم. اگر مسابقه از نظر فنی و آماری بررسی شود، اختلافی وجود ندارد که نشان دهد نتیجه ناعادلانه بوده است. امتیازی که به دست آمد، کاملاً مطابق جریان بازی بود.
وی در ادامه با اشاره به صحنه بحثبرانگیز داوری گفت: از نظر من آن صحنه به هیچوجه پنالتی نبود. اگر داوریها بهصورت هفتگی با تصاویر و آمار دقیق بررسی شوند، واقعیتها مشخص خواهد شد. انتظار ما فقط قضاوت عادلانه و توجه به اتفاقات واقعی داخل زمین است.
ساپینتو درباره عملکرد تیمش در هفتههای اخیر افزود: کسب امتیاز مقابل تیمهایی مانند استقلال، پرسپولیس و ملوان در سه هفته پیاپی کار آسانی نیست. این موضوع نشان میدهد تیم از نظر انسجام و ساختار دفاعی وضعیت قابل قبولی دارد. در بخش دفاعی رضایت دارم، اما در فاز هجومی باید استفاده بهتری از موقعیتها داشته باشیم.
سرمربی استقلال در خصوص شرایط تیم و غیبت برخی بازیکنان عنوان کرد: بهصورت جدی و مداوم در حال کار هستیم، اما در مقاطعی با در دسترس نبودن برخی بازیکنان مواجه میشویم که این مسئله روند آمادهسازی را دشوار میکند. با این حال، زمان زیادی در اختیار نداریم و هر روز برای ما اهمیت دارد.
وی در پایان تأکید کرد: هرچه سریعتر باید به هماهنگی و آمادگی کامل برسیم تا بتوانیم با شرایط مطلوب وارد رقابتهای آسیایی شویم. فرصت کوتاه است و نیاز داریم تمرکز و آمادگی تیم در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرد.