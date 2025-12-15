خبرگزاری کار ایران
شاهین‌طبع پس از نخستین شکست استقلال: این نتیجه به تیم کمک می‌کند

سرمربی تیم بسکتبال استقلال پس از نخستین شکست آبی‌پوشان در لیگ برتر بسکتبال، با اشاره به شروع ضعیف تیمش و برتری حریف، تأکید کرد که این باخت می‌تواند نکات پنهان تیم را آشکار کرده و به بهبود عملکرد استقلال کمک کند.

به گزارش ایلنا،  مهران شاهین‌طبع، سرمربی تیم بسکتبال استقلال، بعد از شکست تیمش در لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: شروع خوبی نداشتیم و در ابتدای بازی در حمله موفق نبودیم. اختلاف امتیاز زیادی ایجاد شد که جبران آن سخت بود. اگر تیم زودتر به ریتم می‌رسید، شرایط می‌توانست متفاوت باشد. بازی هفته آینده مقابل شهرداری گرگان هم دیدار سختی خواهد بود.

او درباره شرایط کلی تیم گفت: به نظر من بازیکنان در لحظات حساس اعتمادبه‌نفس لازم را نداشتند و تیم حریف عملکرد بهتری داشت. بازیکنان خارجی کاله امتیازهای بیشتری گرفتند و در مجموع تأثیرگذارتر بودند.

سرمربی استقلال درباره احتمال جذب بازیکن خارجی افزود: باید جلوتر برویم و شرایط را بررسی کنیم. نباید فقط به بردها دلخوش باشیم؛ گاهی باخت هم لازم است. وقتی موفقیت‌های متوالی داشته باشید، شاید ضعف‌های تیم دیده نشود. مقصر این شکست کادر فنی است و ما باید بازیکنان را در سطحی نگه داریم که به موفقیت برسند.

شاهین‌طبع در واکنش به نخستین شکست فصل استقلال گفت: به نظر من این اتفاق بدی نبود. تیم در شرایطی که ۲۱ امتیاز عقب بود، خودش را برگرداند و با اختلاف سه امتیاز باخت. هیچ تیمی همیشه روی یک روال ثابت نمی‌ماند. کاله هم از تجربه دو بازیکن خارجی‌اش استفاده کرد، موضوعی که ما در این بازی نتوانستیم از آن بهره ببریم.

او درباره استفاده از بازیکنان جوان خاطرنشان کرد: بازیکنان جوان خوبی داریم و هر زمان شرایط فراهم باشد، به آنها فرصت بازی می‌دهیم.

سرمربی استقلال درباره جذب حامد حدادی در نیم‌فصل دوم و دلایل این تصمیم گفت: باشگاه تصمیم خوبی درباره حامد گرفت و حتی این انتقال می‌توانست زودتر هم انجام شود. به نظر من باشگاه باید چه در مورد حدادی و چه درباره بازیکن خارجی، منطقی‌تر پیش برود. این کار لازم بود و حالا هم اقدام درستی انجام شده است.

وی ادامه داد: ما قصد نداشتیم در این بازی در برخی دقایق از حامد استفاده کنیم، اما بالا رفتن تعداد خطاها باعث شد مجبور شویم او را به زمین بفرستیم. حامد به زمان و تمرین بیشتری نیاز دارد، چون سبک بازی‌اش متفاوت است.

شاهین‌طبع در پایان درباره جذب بازیکن خارجی تأکید کرد: تا زمانی که تیم برنده است، ایرادها کمتر دیده می‌شود. ما هم در دفاع و هم در حمله مشکل داریم و هرچه جلوتر می‌رویم، این مسائل بیشتر مشخص می‌شود. امیدوارم بتوانیم بازیکنانی را جذب کنیم که واقعاً به تیم کمک کنند.

