واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی
سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی پس از پیروزی پرگل شاگردانش برابر ملوان بندرانزلی، با انتقادهای تند و صریح از اظهارات اخیر جواد خیابانی، عملکرد برخی برنامههای تلویزیونی را زیر سؤال برد و خواستار برخورد جدیتر با این نوع صحبتها شد.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی، سرمربی فجرسپاسی، بعد از برتری قاطع تیمش مقابل ملوان، در واکنش به صحبتهای جواد خیابانی گفت: آدم واقعاً دلش میسوزد؛ هم برای تلویزیون و هم برای خودمان. مسیر رسانهای ما از جهانگیر کوثریها، عادل فردوسیپورها و استاد بهمنش به جایی رسیده که امثال آقای خیابانی در آن حضور دارند. این افراد معلومالحال هستند و باید برای رسانه ملی تأسف خورد که به این نقطه رسیده است. خدا را شکر تلویزیون خانه ما هوشمند است و وقتی ایشان ظاهر میشود، خودکار روی شبکه مستند یا نشنال جئوگرافیک میرود.
او با لحنی تندتر ادامه داد: یک جاهایی آدم باید دهانش را ببندد. به خاطر سن و سالش برایش احترام قائلیم، اما این حد از اظهار نظر قابل قبول نیست. ادعا میکند جامعهشناسی خوانده؛ واقعاً باید تأسف خورد برای جامعهشناسی که او کتابش را معرفی میکند. این برنامههایی که اسم کارشناسی رویشان گذاشتهاند، به خدا از خیلی برنامههای طنز هم خندهدارتر شدهاند.
قربانی افزود: در شأن من نیست که جواب چنین آدمهایی را بدهم، اما بعضیها را باید سر جای خودشان نشاند. او همهجا حضور دارد و دائم هم ادعا میکند. یک روز هم اعلام میکند فوتبال ایران را نمیبیند؛ فدراسیون باید عزای عمومی اعلام کند! فوتبال ایران شما را به اینجا رسانده که حالا با داد و بیداد و رانت گرفتن، نشستهای و درباره فوتبالیستها و حتی سایر رشتهها نظر میدهی.
سرمربی فجرسپاسی در پایان تأکید کرد: فوتبالیستها، ورزشکاران و کشتیگیران مفتخور نیستند؛ زحمت میکشند و هر چه میگیرند نوش جانشان. اگر فوتبال نباشد، بخش بزرگی از برنامههای تلویزیون اساساً مخاطب نخواهند داشت. برنامه آشپزی میگذارند اما باز هم درباره فوتبال حرف میزنند تا دیده شوند. کسانی که بالادست ایشان هستند باید جلوی این روند را بگیرند؛ این حرفها دیگر نه خنده دارد و نه جذاب است، فقط آدم را به گریه میاندازد.