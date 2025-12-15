خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مالک خیبر: داوری بازی با استقلال باید از ابتدا تا انتها بررسی شود

مالک خیبر: داوری بازی با استقلال باید از ابتدا تا انتها بررسی شود
کد خبر : 1728216
لینک کوتاه کپی شد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با انتقاد از عملکرد تیم داوری دیدار مقابل استقلال، خواستار بررسی کامل این مسابقه و انتشار مکالمات داور با اتاق VAR شد.

به گزارش ایلنا،  مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر، پس از دیدار تیمش برابر استقلال با لحنی انتقادی نسبت به قضاوت این مسابقه اظهار کرد: از ابتدا تا انتهای این بازی باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. این مسابقه فقط چند صحنه خاص نداشت، بلکه روند کلی داوری جای سؤال دارد و آقای تاج هم باید شخصاً آن را ببیند.

او با اشاره به انتخاب داور این مسابقه گفت: اینکه داوری یک بازی پرحاشیه را قضاوت می‌کند، بعد محروم می‌شود و دوباره در دیدار استقلال به‌عنوان داور انتخاب می‌شود، واقعاً شبیه کمدی است و قابل قبول نیست.

عبدی در ادامه خواستار شفافیت بیشتر شد و تأکید کرد: از دانیال مرادی خواهش می‌کنم مکالمات داور با اتاق VAR منتشر شود. چرا این مکالمات در دسترس قرار نمی‌گیرد؟ وقتی همه چیز شفاف باشد، بسیاری از ابهام‌ها برطرف می‌شود.

مالک خیبر همچنین به صحنه‌های حساس بازی اشاره کرد و گفت: گل دومی که ما زدیم و همچنین وقت تلف‌شده نیمه دوم را دوباره ببینید. علاوه بر این، چرا زمانی که داور روزبه چشمی را صدا زد، او به سمت داور نیامد و برخورد قاطعی هم صورت نگرفت؟

او در پایان تأکید کرد: از اول تا آخر این بازی باید بررسی شود، چون حق باشگاه خیبر در این مسابقه به‌سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری