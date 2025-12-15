مالک خیبر: داوری بازی با استقلال باید از ابتدا تا انتها بررسی شود

به گزارش ایلنا، مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر، پس از دیدار تیمش برابر استقلال با لحنی انتقادی نسبت به قضاوت این مسابقه اظهار کرد: از ابتدا تا انتهای این بازی باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. این مسابقه فقط چند صحنه خاص نداشت، بلکه روند کلی داوری جای سؤال دارد و آقای تاج هم باید شخصاً آن را ببیند.

او با اشاره به انتخاب داور این مسابقه گفت: اینکه داوری یک بازی پرحاشیه را قضاوت می‌کند، بعد محروم می‌شود و دوباره در دیدار استقلال به‌عنوان داور انتخاب می‌شود، واقعاً شبیه کمدی است و قابل قبول نیست.

عبدی در ادامه خواستار شفافیت بیشتر شد و تأکید کرد: از دانیال مرادی خواهش می‌کنم مکالمات داور با اتاق VAR منتشر شود. چرا این مکالمات در دسترس قرار نمی‌گیرد؟ وقتی همه چیز شفاف باشد، بسیاری از ابهام‌ها برطرف می‌شود.

مالک خیبر همچنین به صحنه‌های حساس بازی اشاره کرد و گفت: گل دومی که ما زدیم و همچنین وقت تلف‌شده نیمه دوم را دوباره ببینید. علاوه بر این، چرا زمانی که داور روزبه چشمی را صدا زد، او به سمت داور نیامد و برخورد قاطعی هم صورت نگرفت؟

او در پایان تأکید کرد: از اول تا آخر این بازی باید بررسی شود، چون حق باشگاه خیبر در این مسابقه به‌سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.

