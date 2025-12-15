خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدافع استقلال بازی با گل‌گهر را از دست داد

مدافع استقلال بازی با گل‌گهر را از دست داد
کد خبر : 1728210
لینک کوتاه کپی شد.

رستم آشورماتوف، مدافع تیم فوتبال استقلال، با دریافت کارت زرد در دیدار برابر خیبر خرم‌آباد، چهار کارته شد و دیدار بعدی آبی‌پوشان در لیگ برتر را از دست داد.

به گزارش ایلنا،  آشورماتوف در جریان دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد با دریافت کارت زرد، چهارمین اخطار فصل خود را ثبت کرد تا مطابق مقررات، از همراهی استقلال در بازی آینده محروم شود. این در حالی است که خط دفاعی استقلال در همین مسابقه نیز با تغییراتی اجباری همراه بود و به دلیل مصدومیت سامان فلاح، عارف غلامی به ترکیب اصلی اضافه شد.

با توجه به غیبت آشورماتوف، حالا کادر فنی استقلال با چالشی تازه در چینش قلب خط دفاعی مواجه است و باید دید ریکاردو ساپینتو برای دیدار آینده چه تصمیمی خواهد گرفت. استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، روز ۷ دی‌ماه به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که ترکیب خط دفاعی آبی‌ها یکی از نکات قابل توجه آن خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری