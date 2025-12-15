به گزارش ایلنا، آشورماتوف در جریان دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد با دریافت کارت زرد، چهارمین اخطار فصل خود را ثبت کرد تا مطابق مقررات، از همراهی استقلال در بازی آینده محروم شود. این در حالی است که خط دفاعی استقلال در همین مسابقه نیز با تغییراتی اجباری همراه بود و به دلیل مصدومیت سامان فلاح، عارف غلامی به ترکیب اصلی اضافه شد.

با توجه به غیبت آشورماتوف، حالا کادر فنی استقلال با چالشی تازه در چینش قلب خط دفاعی مواجه است و باید دید ریکاردو ساپینتو برای دیدار آینده چه تصمیمی خواهد گرفت. استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، روز ۷ دی‌ماه به مصاف گل‌گهر سیرجان خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که ترکیب خط دفاعی آبی‌ها یکی از نکات قابل توجه آن خواهد بود.

