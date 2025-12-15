خبرگزاری کار ایران
ورزشگاه یادگار امام میزبان دیدار تراکتور - پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز اعلام کرد بازی مقابل پرسپولیس در جام حذفی به میزبانی ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده، با اعلام جزئیات دیدار تراکتور و پرسپولیس تهران، اظهار داشت: این مسابقه از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و زمان آغاز بلیت‌فروشی این دیدار به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مظفری‌زاده همچنین تأکید کرد: تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و نیز هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در پایان از تمامی هواداران درخواست کرد به منظور رعایت قوانین و برگزاری هر چه بهتر بازی، حتماً بلیت این مسابقه را به‌صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه اینترنتی باشگاه تهیه کنند.

انتهای پیام/
