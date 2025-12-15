به گزارش ایلنا، در این مسابقه که عصر دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار شد، خیبر با هدایت مهدی رحمتی به دنبال ادامه روند پیروزی‌های خود بود و استقلال نیز پس از تساوی‌های متوالی مقابل پرسپولیس و ملوان، با هدف بازگشت به صدر جدول پا به میدان گذاشت؛ اما در نهایت هیچ‌کدام به خواسته خود نرسیدند.

نیمه نخست با شروعی هجومی از سوی استقلال همراه شد و آبی‌ها خیلی زود، در دقیقه دوم، صاحب ضربه پنالتی شدند که یاسر آسانی آن را به گل تبدیل کرد. پس از این گل، خیبر با حمایت هوادارانش بازی را در دست گرفت و فشار روی دروازه استقلال را افزایش داد. این فشار در نهایت با اعلام یک ضربه پنالتی به سود میزبان نتیجه داد و مهرداد قنبری در دقیقه ۲۸ بازی را به تساوی کشاند. خیبری‌ها در ادامه نیمه اول دو بار دیگر نیز به گل رسیدند، اما هر دو گل پس از بازبینی صحنه توسط VAR مردود اعلام شد.

در نیمه دوم، دو تیم محتاط‌تر عمل کردند و از شدت حملات کاسته شد. با وجود خلق چند موقعیت محدود از سوی هر دو تیم، درخشش دروازه‌بان‌ها و بی‌دقتی مهاجمان مانع از تغییر نتیجه شد تا بازی بدون گل در نیمه دوم دنبال شود.

با این تساوی، خیبر خرم‌آباد با ۲۰ امتیاز از ۱۴ بازی در رده ششم جدول باقی ماند و استقلال نیز با ۲۲ امتیاز از ۱۳ مسابقه، از بازگشت به صدر جدول بازماند و در جایگاه چهارم ایستاد. این نتیجه باعث شد هر دو تیم، با وجود نمایش قابل قبول، فرصت مهمی را در جدول از دست بدهند.

خیبر خرم آباد: محمدرضا دیناروند، سیداحسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی(85-حمیدرضا ضرونی)، علی شجاعی(85-سبحان پسندیده)، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی(76- علی خانزادی)(، مهرداد قنبری(68-فردین یوسفی)، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل(68-محمدطاها طباطبایی).

سرمربی: مهدی رحمتی

استقلال: آنتونیو آدان، رامین رضاییان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی(10+90-آرمین سهرابیان)، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی(76- محمدحسین اسلامی)، علیرضا کوشکی و اسماعیل قلی زاده(64- داکنز نازون)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

