هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال
گل گهر دربی کرمان را فتح کرد/ پیروزی پرگل چاردملو در یزد
با پیروزی تیمهای چادرملو اردکان و گلگهر سیرجان هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ادامه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز (دوشنبه) با برگزاری دو بازی در یزد و سیرجان هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور پیگیری شد که تیمهای چادرملو اردکان و گلگهر سیرجان فاتح آنها بودند. در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
چادرملو اردکان 3 - استقلال خوزستان یک
گلها: رنه بوبو (7 و 27) و رضا محمودآبادی (85) برای چادرملو و حمید بوحمدان (82 - پنالتی) برای استقلال خوزستان
اخطار: محمدحسین خسروی و علیرضا آرتا از چادرملو و محمد شریفی و حمید بوحمدان از استقلال خوزستان
چادرملو با سه امتیاز دیدار مقابل استقلال خوزستان 24 امتیازی شد و به رده سوم جدول لیگ برتر ارتقا یافت. استقلال خوزستان نیز 13 امتیازی ماند و به رده چهاردهم جدول سقوط کرد.
گلگهر سیرجان 2 - مس رفسنجان صفر
گلها: سیاوش یزدانی (43) و علیاصغر عاشوری (48)
اخطار: پوریا لطیفیفر از گلگهر و میلاد فخرالدینی و احمد زنده روح از مس
با پیروزی در دربی استان کرمان تیم گلگهر 20 امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر ایستاد. مس رفسنجان نیز با مجتبی جباری اولین باختش را تجربه کرد و با هفت امتیاز همچنان قعرنشین جدول باقی ماند.