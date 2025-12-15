خبرگزاری کار ایران
گل گهر دربی کرمان را فتح کرد/ پیروزی پرگل چاردملو در یزد

با پیروزی تیم‌های چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ادامه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز (دوشنبه) با برگزاری دو بازی در یزد و سیرجان هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پیگیری شد که تیم‌های چادرملو اردکان و گل‌گهر سیرجان فاتح آنها بودند. در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

چادرملو اردکان 3 - استقلال خوزستان یک

گل‌ها: رنه بوبو (7 و 27) و رضا محمودآبادی (85) برای چادرملو و حمید بوحمدان (82 - پنالتی) برای استقلال خوزستان

اخطار: محمدحسین خسروی و علیرضا آرتا از چادرملو و محمد شریفی و حمید بوحمدان از استقلال خوزستان

چادرملو با سه امتیاز دیدار مقابل استقلال خوزستان 24 امتیازی شد و به رده سوم جدول لیگ برتر ارتقا یافت. استقلال خوزستان نیز 13 امتیازی ماند و به رده چهاردهم جدول سقوط کرد.

گل‌گهر سیرجان 2 - مس رفسنجان صفر

گل‌ها: سیاوش یزدانی (43) و علی‌اصغر عاشوری (48)

اخطار: پوریا لطیفی‌فر از گل‌گهر و میلاد فخرالدینی و احمد زنده روح از مس

با پیروزی در دربی استان کرمان تیم گل‌گهر 20 امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر ایستاد. مس رفسنجان نیز با مجتبی جباری اولین باختش را تجربه کرد و با هفت امتیاز همچنان قعرنشین جدول باقی ماند.

