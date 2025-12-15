تساوی جنجالی خیبر و استقلال در نیمه نخست
دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، در پایان نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال خیبر خرمآباد و استقلال، امروز دوشنبه ۲۴ آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر و با قضاوت احمد محمدی، در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف هم رفتند که نیمه اول این مسابقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. یاسر آسانی برای استقلال و مهرداد قنبری برای خیبر گلزنی کردند.
استقلال بازی را هجومی آغاز کرد و در همان ثانیههای ابتدایی، روی شوت اسماعیل قلیزاده نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کرد که با واکنش محمدرضا دیناروند به کرنر رفت. در ادامه و در دقیقه ۲، قلیزاده پس از برخورد با مدافع خیبر در محوطه جریمه سرنگون شد و پس از بازبینی صحنه توسط VAR، داور نقطه پنالتی را نشان داد. یاسر آسانی با ضربهای دقیق، گل نخست مسابقه را به سود آبیپوشان به ثمر رساند.
خیبر رفتهرفته از فشار ابتدایی خارج شد و در دقیقه ۱۳ ارسال مهرداد قنبری با خروج بهموقع آنتونیو آدان مهار شد. در دقیقه ۲۰ نیز عارف قزل صاحب موقعیت شد که ضربهاش از چارچوب خارج رفت؛ هرچند کمکداور این صحنه را آفساید اعلام کرد.
در دقیقه ۲۶ اینبار نوبت به خیبر رسید تا از روی نقطه پنالتی به گل برسد. برخورد اسماعیل قلیزاده با علی شجاعی در محوطه جریمه استقلال، پنالتی به سود میزبان را به همراه داشت و مهرداد قنبری موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.
پس از این گل، خیبر چند موقعیت دیگر نیز ایجاد کرد. شوت قنبری در دقیقه ۳۲ با واکنش آدان مهار شد و در دقیقه ۴۲، گل عارف قزل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در وقتهای تلفشده نیمه نخست نیز خیبر یک بار دیگر به گل رسید، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، این گل هم مردود اعلام شد تا نیمه اول با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.
ترکیب خیبر خرمآباد:
محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی، رامین رضاییان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقینیا، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و اسماعیل قلیزاده