اعتراض فوری باشگاه خیبر به پنالتی استقلال
در دقایق ابتدایی دیدار خیبر خرمآباد و استقلال، اعلام یک ضربه پنالتی به سود آبیپوشان پس از بازبینی صحنه توسط VAR، با اعتراض باشگاه خیبر همراه شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای خیبر خرمآباد و استقلال در حالی آغاز شد که تنها دقایقی از شروع مسابقه نگذشته بود و آبیهای پایتخت به نخستین موقعیت جدی خود رسیدند. در این صحنه، اسماعیل قلیزاده پس از ورود به محوطه جریمه و برخورد با مسعود محبی روی زمین افتاد و احمد محمدی، داور مسابقه، بلافاصله اعلام پنالتی کرد.
پس از این تصمیم، داوران حاضر در اتاق VAR، محمدی را برای بازبینی صحنه به کنار زمین فراخواندند. با این حال، داور مسابقه پس از مشاهده تصاویر، روی تصمیم اولیه خود باقی ماند تا ضربه پنالتی تأیید شود و استقلال خیلی زود در این دیدار خارج از خانه به گل برسد.
این تصمیم داوری واکنش باشگاه خیبر خرمآباد را در پی داشت. رسانه رسمی این باشگاه با انتشار ویدئویی از صحنه برخورد، نسبت به اعلام پنالتی اعتراض کرد و آن را «اشتباه واضح تیم داوری» دانست و تأکید کرد که در این صحنه خطایی رخ نداده است.