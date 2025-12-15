خبرگزاری کار ایران
ترکیب احتمالی منچستریونایتد و بورنموث

منچستریونایتد پس از پیروزی پرگل برابر وولورهمپتون، با روحیه‌ای متفاوت در هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس میزبان بورنموث خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال منچستریونایتد پس از برتری ۴ بر یک مقابل وولورهمپتون، یکی از بهترین مقاطع خود در لیگ برتر طی هفته‌های اخیر را پشت سر می‌گذارد. شاگردان روبن آموریم در ۹ دیدار گذشته تنها یک شکست را تجربه کرده‌اند و همین روند باعث صعود آنها به رده ششم جدول شده است.

با این حال، عملکرد یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد همچنان با نوسان همراه بوده است. این تیم در بازی‌های خانگی اخیر برابر اورتون و وست‌هم امتیاز از دست داده و حالا به دنبال بهبود نتایج خود مقابل هوادارانش خواهد بود.

در سوی مقابل، بورنموث با وجود تساوی هفته گذشته برابر چلسی، شرایط چندان مطلوبی در جدول ندارد. این تیم پس از شش مسابقه پیاپی بدون برد، به رده سیزدهم سقوط کرده و برای خروج از این وضعیت به دنبال نتیجه‌ای غافلگیرکننده است. شاگردان آندونی ایرائولا در دو سفر اخیر خود به اولدترافورد موفق به کسب پیروزی ۳ بر صفر شده‌اند و امیدوارند این بار نیز نمایش موفقی مقابل یونایتد داشته باشند.

دیدار تیم‌های منچستریونایتد و بورنموث روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵) از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه اولدترافورد و در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس برگزار می‌شود. قضاوت این مسابقه بر عهده سایمون هوپر خواهد بود.

ترکیب احتمالی منچستریونایتد:

لامنس | شاو، هون، مزراوی | دالو، فرناندز، کاسمیرو، دیالو | امبومو، مانت | کنیا

ترکیب احتمالی بورنموث:

پتروویچ | تروفه، سنسی، دیاکیته، اسمیت | آدامز، اسکات | سمنیو، بروکس، تاورنیر | اوانیلسون

بر اساس پیش‌بینی سایت «هو اسکورد»، این دیدار با برتری ۲ بر ۱ منچستریونایتد به پایان خواهد رسید.

