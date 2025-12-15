خبرگزاری کار ایران
ترکیب دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان اعلام شد

ترکیب دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان در هفته چهاردهم لیگ برتر به  مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب چادرملو برابر استقلال خوزستان

حجت صدقی، سعید محمدی فرد، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رنه بوبو، اوتازو، سه گندو، علیرضا صفری، محمدحسین  خسروی و سجاد مشهدی

ترکیب استقلال خوزستان برابر چادرملو

محمد جوادکیا، آرام عباسی، محمد شریفی، عارف رستمی، حسین بوحمدان، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی وند، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده و محمد مهدی احمدی 

