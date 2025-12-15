ترکیب دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان اعلام شد
ترکیب دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز دو تیم چادرملو و استقلال خوزستان در هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:
ترکیب چادرملو برابر استقلال خوزستان
حجت صدقی، سعید محمدی فرد، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی نژاد، رنه بوبو، اوتازو، سه گندو، علیرضا صفری، محمدحسین خسروی و سجاد مشهدی
ترکیب استقلال خوزستان برابر چادرملو
محمد جوادکیا، آرام عباسی، محمد شریفی، عارف رستمی، حسین بوحمدان، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی وند، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدیزاده و محمد مهدی احمدی