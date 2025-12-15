ترکیب خیبر برابر استقلال مشخص شد
تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابتهای لیگ برتر، عصر امروز در دیداری خارج از خانه به مصاف خیبر خرمآباد میرود.
به گزارش ایلنا، تیم خیبر خرم آباد در ادامه رقابتهای لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (دوشنبه ۲۴ آذر) در ورزشگاه تختی خرمآباد برابر استقلال به میدان خواهد رفت. این دیدار برای شاگردان رحمتی از اهمیت بالایی برخوردار است و این تیم امیدوار است با کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه، شرایط خود را در جدول ردهبندی بهبود ببخشد.
ترکیب خیبر برابر استقلال:
محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل.