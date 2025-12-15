ترکیب خیبر برابر استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم خیبر خرم آباد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (دوشنبه ۲۴ آذر) در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برابر استقلال به میدان خواهد رفت. این دیدار برای شاگردان رحمتی از اهمیت بالایی برخوردار است و این تیم امیدوار است با کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه، شرایط خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

ترکیب خیبر برابر استقلال:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل.

