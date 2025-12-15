به گزارش ایلنا، استقلال با چند تغییر نسبت به دیدار قبلی خود، به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت.

استقلال در حالی به مصاف خیبر خرم‌آباد می‌رود که شرایط جدول، این دیدار را به یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل برای آبی‌پوشان تبدیل کرده است.

ترکیب استقلال برابر خیبر

آنتونیو آدان، رامین رضاییان، عارف غلامی، آشورماتوف، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و اسماعیل قلی‌زاده

