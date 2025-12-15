مربی اسپانیایی القادسیه اخراج شد

خبرگزاری کار ایران
باشگاه القادسیه عربستان پس از بیش از دو سال همکاری، به دوران مربیگری میشل گونزالس، سرمربی اسپانیایی، پایان داد و قرارداد او را با توافق دوجانبه فسخ کرد.

به گزارش ایلنا، القادسیه در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که پس از بررسی برنامه‌ریزی‌شده توسط مدیریت اجرایی و هیئت مدیره، تصمیم به جدایی از میشل گرفته شده است. این تصمیم با هدف هم‌راستایی بیشتر با اهداف بلندمدت و استراتژیک باشگاه اتخاذ شد.

در بیانیه باشگاه آمده است:«هیئت مدیره القادسیه از این فرصت استفاده می‌کند تا صمیمانه از میشل گونزالس و کادر فنی او برای حرفه‌ای‌گری، تعهد و کمک‌های ارزشمندشان در دوران حضور در باشگاه تشکر و قدردانی کند. میشل همیشه بخشی از خانواده القادسیه خواهد ماند و همه در باشگاه، صعود به لیگ حرفه‌ای عربستان و رسیدن به فینال جام پادشاهی را با خاطره خوش به یاد خواهند سپرد. برای او در مرحله بعدی حرفه‌اش آرزوی موفقیت می‌کنیم.»

القادسیه افزود که در حال حاضر برای انتصاب سرمربی جدید تیم اول مردان تلاش می‌کند و به زودی خبرهای بیشتری در این زمینه اعلام خواهد شد. میشل که در ۷۸ بازی هدایت القادسیه را بر عهده داشت، این تیم را از دسته دوم به لیگ برتر عربستان رساند.

جدایی او در حالی رخ داد که القادسیه در حال حاضر در رتبه پنجم جدول لیگ حرفه‌ای عربستان قرار دارد و عملکرد امسال تیم نسبت به فصل گذشته بهتر بوده است. قرارداد میشل تا سال ۲۰۲۷ اعتبار داشت، اما دو طرف بر سر فسخ آن به توافق رسیدند.

