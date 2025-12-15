پیشنهاد باورنکردنی بن سلمان برای خرید بارسلونا!

به گزارش ایلنا به نقل از ال‌چیرینگیتو، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در حال بررسی ارائه پیشنهادی عظیم به ارزش ۱۰ میلیارد یورو برای خرید کامل باشگاه بارسلونا است. این اقدام هدف اصلی آن، نجات این باشگاه پرافتخار از وضعیت دشوار مالی عنوان شده است.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که بارسلونا با بدهی‌هایی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو مواجه است؛ شرایطی که بازپرداخت تعهدات مالی و کاهش فشار بر بودجه باشگاه را به کاری بسیار دشوار تبدیل کرده و مدیران بارسا را ناچار به بررسی راهکارهای غیرمتعارف برای حفظ ثبات مالی و ادامه رقابت در بالاترین سطح فوتبال اروپا کرده است.

در همین حال، گزارش‌ها تأکید دارند که مهم‌ترین مانع بر سر راه این معامله احتمالی، جلب موافقت اعضای باشگاه موسوم به «سوسیوها» است. بر اساس ساختار سنتی مالکیتی بارسلونا، این اعضا اختیار تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مسائل حساسی مانند تغییر مالکیت را در اختیار دارند.

به نوشته رسانه‌های اسپانیایی، دیدگاه‌ها در میان هواداران و حتی اعضای هیأت‌مدیره باشگاه درباره این پیشنهاد احتمالی دوگانه است؛ گروهی این معامله را فرصتی تاریخی برای خروج از بحران مالی می‌دانند و گروهی دیگر نگران از دست رفتن هویت، استقلال و مدل مالکیتی منحصربه‌فرد باشگاه هستند.

با این حال، در صورت ارائه رسمی و پذیرش چنین پیشنهادی، خرید احتمالی بارسلونا با رقم ۱۰ میلیارد یورو می‌تواند در زمره عجیب‌ترین و رادیکال‌ترین معاملات تاریخ فوتبال قرار بگیرد. این معامله‌ نه‌تنها آینده این باشگاه اسپانیایی، بلکه نقشه مالکیت باشگاه‌ها در فوتبال اروپا را، به‌ویژه در شرایط فشارهای مالی سال‌های اخیر، دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد.

انتهای پیام/