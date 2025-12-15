کاوه ظهیر الاسلام، فوتبال دو تابعیتی در لهستان:
اگر تیم ملی دعوتم کند، حتما پاسخ مثبت میدهم
کاوه ظهیرالاسلام؛ دانشآموخته دانشگاه ییل این روزها در فوتبال حرفهای لهستان فعالیت میکند و علاقه دارد تا برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیان اسپورتس، کاوه ظهیرالاسلام، مهاجم تیم کراکوویا و فارغالتحصیل دانشگاه ییل، به یکی از متفاوتترین چهرههای فوتبال لهستان تبدیل شده است؛ بازیکنی که همزمان میان تحصیلات دانشگاهی سطح بالا، هویت دوگانه و فوتبال حرفهای در اروپا مسیر خود را پیدا کرده است.
ملیت، هویت و تابعیت دوگانه
فیلیپ زیلینسکی (خبرنگار بیان اسپورتس آمریکا در لهستان):
دوست دارم از ملیت تو شروع کنیم. تو در آمریکا به دنیا آمدهای، اما اصالتاً ایرانی هستی، درست است؟
کاوه ظهیرالاسلام (مهاجم کراکوویا):
بله، درست است. پدر و مادرم در ایران متولد شدهاند، اما من در ایالات متحده به دنیا آمدم. آنها در نیمه دوم قرن بیستم، ایران را ترک کردند و به آمریکا آمدند. دلیلش فقط مسائل اقتصادی نبود. به هر حال، آنها به دنبال زندگی بهتری بودند.
فیلیپ زیلینسکی:
و به نظر میرسد موفق هم شدند، چون پدرت در سیلیکونولی کار میکند.
کاوه ظهیرالاسلام:
بله، ما همانجا زندگی میکنیم. پدرم مهندس نرمافزار است.
آمریکایی، ایرانی… و فوتبالیست در اروپا
فیلیپ زیلینسکی:
امروزه آمریکاییبودن و ایرانیبودن ترکیب سیاسی خاصی است. تنش میان این دو کشور را چطور درک میکنی؟ برایت سخت است؟
کاوه ظهیرالاسلام:
هم بله و هم نه. من با این شرایط بزرگ شدهام، اما فکر میکنم این موضوع به من دیدگاه متنوعتری درباره سیاست جهانی و مسائل مرتبط با آمریکا و ایران داده است.
فیلیپ زیلینسکی:
امروز خودت را بیشتر ایرانی میدانی یا آمریکایی؟
کاوه ظهیرالاسلام:
پاسخ دادن به این سؤال سخت است. به موقعیتی که در آن قرار دارم بستگی دارد. فکر میکنم شخصیت من ترکیبی از هر دو فرهنگ است و هر کدام در زمان خودش بروز میکند.
فیلیپ زیلینسکی:
به این فکر کردهای که برای کدام تیم ملی بازی کنی؟ کمتر از یک سال دیگر ایران در جام جهانی حضور خواهد داشت.
کاوه ظهیرالاسلام:
دوست دارم برای هر کدام که به من فرصت بدهد بازی کنم. هر تیمی که دعوتم کند و به من شانس بدهد. چرا که نه؟
فیلیپ زیلینسکی:
تا حالا پیشنهادی از یکی از این دو تیم ملی داشتهای؟
کاوه ظهیرالاسلام:
نه، هنوز نه.
فوتبال دانشگاهی برابر فوتبال حرفهای اروپا
فیلیپ زیلینسکی:
تو فوتبال را در دانشگاه بازی کردی. چنین سیستمی در اروپا وجود ندارد. اگر به گذشته برگردی، فکر میکنی فوتبال دانشگاهی تو را برای رقابت با بازیکنان بلژیک یا لهستان آماده کرد؟ اگر تحصیل نمیکردی، زودتر پیشرفت میکردی؟
کاوه ظهیرالاسلام:
نمیدانم. فکر نمیکنم لزوماً جای دیگر بهتر باشد. میدانم که از تجربه دانشگاه چه چیزهایی به دست آوردم و در سه سالی که آنجا بودم خیلی پیشرفت کردم. اگر در ۱۷ یا ۱۸ سالگی آماده فوتبال حرفهای بودم، همان موقع این کار را میکردم و با یک تیم MLS قرارداد میبستم، مثل خیلی از بازیکنان آمریکایی. اما بدون شک دانشگاه برای من مسیر درستی بود.
فیلیپ زیلینسکی:
سطح فوتبال آمریکا با بلژیک و لهستان چقدر تفاوت داشت؟
کاوه ظهیرالاسلام:
قطعاً تفاوت زیاد است. لیگ دانشگاهی در آمریکا آماتور است، اما بلژیک و لهستان لیگهای حرفهای سطح بالای اروپا هستند. از نظر فیزیکی، فوتبال دانشگاهی بسیار سنگین است، دستکم زمانی که من آنجا بودم اینطور بود. حالا قوانین کمی تغییر کرده، مثلاً درباره تعویضها. سادهترین توضیح این است:
از ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر کلاس داری، بعد حدود دو ساعت تمرین میکنی و به خانه برمیگردی. اما وقتی فوتبالیست حرفهای هستی، فوتبال تمام زندگی توست. تمام تمرکزت روی بهتر شدن در یک چیز است. در حالیکه ورزشکار دانشگاهی باید چند بخش مختلف زندگی را همزمان مدیریت کند. این به این معنا نیست که بازیکنان دانشگاهی استعداد کمتری دارند.
مدیریت همزمان ییل و فوتبال
فیلیپ زیلینسکی:
من فوتبالیست دیگری را نمیشناسم که همزمان در دانشگاهی مثل ییل تحصیل کرده باشد. چطور فوتبال و درس را مدیریت میکردی؟
کاوه ظهیرالاسلام:
باید مدیریت زمان خیلی خوبی داشته باشی و بدانی که فقط ۲۴ ساعت در روز وجود دارد. باید از بعضی چیزها بگذری؛ معاشرت با دوستان، مهمانیها، قرارهای عاشقانه یا هر چیز دیگر. همهچیز به اولویتها برمیگردد.
فیلیپ زیلینسکی:
در چه رشتهای تحصیل کردی؟
کاوه ظهیرالاسلام:
کارشناسی روابط بینالملل گرفتم.
ترک ییل و رفتن به فوتبال اروپا
فیلیپ زیلینسکی:
واکنش دوستانت در ییل به تصمیم تو برای ترک آمریکا چه بود؟
کاوه ظهیرالاسلام:
دوستانم فکر میکردند دیوانه شدهام. برایشان عجیب بود که کسی ییل را زودتر ترک کند تا در اروپا فوتبال بازی کند. گرفتن مدرک ییل و بعد پیدا کردن شغل پردرآمد در آمریکا مسیر امنتری است، اما این هرگز هدف من نبود.
فیلیپ زیلینسکی:
فوتبال در لهستان یا بلژیک از نظر مالی بهتر است یا کار کردن بعد از فارغالتحصیلی از ییل؟
کاوه ظهیرالاسلام:
بستگی دارد. من به پول فکر نمیکنم، بنابراین این سؤال برایم اهمیتی ندارد.
خانواده، انتظارات و کلیشهها
فیلیپ زیلینسکی:
پدر و مادرت ناراحت نشدند که ورزش را انتخاب کردی؟ انگار همه تخممرغها را در یک سبد گذاشتی.
کاوه ظهیرالاسلام:
تحصیل همیشه مهمترین موضوع برای پدر و مادرم بود. ابتدا تصمیمم برایشان سخت بود، اما بعد از گفتوگوهای زیاد و توضیح اینکه میتوانم تحصیل را آنلاین تمام کنم، در نهایت موافقت کردند.
فیلیپ زیلینسکی:
یک کلیشه رایج وجود دارد که فوتبالیستها چندان باهوش نیستند. در رختکن چنین حسی داری؟
کاوه ظهیرالاسلام:
نه. ما در رختکن کلاس ریاضی نداریم! آدمهای عادی هستیم و درباره مسائل روزمره حرف میزنیم. برای رسیدن به این سطح از فوتبال، باید باهوش باشی. بنابراین اصلاً با این نگاه موافق نیستم.
زندگی در لهستان و آینده در کراکوویا
فیلیپ زیلینسکی:
زندگی در لهستان را چطور میبینی؟
کاوه ظهیرالاسلام:
خیلی دوستش دارم. کراکوف شهر فوقالعادهای است و از بودن در این تیم لذت میبرم.
فیلیپ زیلینسکی:
چه چیزی در لهستان تو را شگفتزده کرد؟
کاوه ظهیرالاسلام:
غذاهای لهستانی. قبلاً هرگز نخورده بودم و واقعاً خوشم آمد.
فیلیپ زیلینسکی:
هدفت برای این فصل چیست؟
کاوه ظهیرالاسلام:
اینکه بیشتر بازی کنم، گل بزنم و به تیم کمک کنم تا بیشترین برد ممکن را به دست بیاوریم.