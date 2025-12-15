خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس پاسخ بیانیه تراکتور را داد

کد خبر : 1728017
سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد بیانیه باشگاه تراکتور گفت: این مقایسه عجیب و غیرمسئولانه بود.

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور بعد از جنجال و مصاحبه‌های خداداد عزیزی و به کار بردن الفاظ غیرقابل پخش، به حمایت از سرپرست تیم‌شان پرداخت و در این بیانیه به شکل غیرمستقیم به هافبک پرسپولیس اشاره کرد که در دربی با دروازه‌بان استقلال وارد درگیری لفظی شده بود. هدف تراکتور مثال زدن استانداردهای دوگانه بود و حالا این موضوع با واکنش پرسپولیس همراه شده است.

علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد بیانیه باشگاه تراکتور گفت: بیانیه دادن و حمایت از هر کدام از ارکان تیم تراکتور حتی به غلط کاری است که انجام شده اما مقایسه آن با اتفاقات رخ داده در دربی و بازیکنی که در فشار این مسابقه با ضربان قلب بالا یک‌اشتباهی انجام داد و دیگر آن را تکرار نکرد خیلی تفاوت دارد، با این که مسئول یک باشگاه حرکتی را تکرار کند و هر بار در تلویزیون، نشست‌های خبری و میکسد زون، حرمت فضای ورزشی و رسانه را زیر سوال ببرد.

بازگشا ادامه داد: دوستان می‌توانند از مدیرشان حمایت کنند و بیانیه و اطلاعیه صادر کنند اما این مقایسه عجیب و غیرمسئولانه ای بود که امیدواریم تکرار نشود.

