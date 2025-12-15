به گزارش ایلنا، این ماجرا در روزهای پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۰۸ رخ داد؛ پیش از آنکه شیخ منصور باشگاه را از تاکسین شیناواترا خریداری کند.

بوئن در پادکست «Business of Sport» توضیح داد: «نزدیک مهلت نقل‌وانتقالات بود و گری کوک، مدیر ورزشی، به مارک هیوز گفت که مالکان می‌خواهند اقدامی انجام دهند. در یک مقطع، مجبور شدیم برای چند بازیکن پیشنهاد ۳۰ میلیون پوندی بدهیم؛ ۳۰ میلیون برای برباتوف، ۳۰ میلیون برای روبینیو، ۳۰ میلیون برای ریبری... فقط پیشنهادها را به باشگاه‌های مختلف اروپا می‌فرستادیم تا ببینیم چه کسی قبول می‌کند.»

در نهایت روبینیو از رئال مادرید به سیتی پیوست، اما در همین حین، رئیس بارسلونا در مراسمی در لندن اعلام کرد که منچسترسیتی ظاهراً ۳۰ میلیون برای مسی پیشنهاد داده است. بوئن ادامه داد: «او فکر کرد کسی واقعاً برای مسی پیشنهاد فرستاده. سریع نامه‌ای نوشت و گفت: «تو فکر می‌کنی کی هستی؟ لطفاً بازنشسته شو!»»

در آن زمان، مسی یکی از بهترین بازیکنان جهان بود و پشت سر کریستیانو رونالدو در توپ طلای سال قرار گرفته بود.

تابستان ۲۰۰۸ آغاز دوره هزینه‌های سنگین سیتی بود؛ ونسان کمپانی از اولین خریدها و روبینیو نیز از رئال مادرید جذب شد. اگر پیشنهاد مسی پذیرفته می‌شد، شاید مسیر تاریخ فوتبال کاملاً تغییر می‌کرد.

انتهای پیام/