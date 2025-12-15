پایان تلخ پرونده سرقت از خانه دوناروما: متهم اصلی خودکشی کرد!
یکی از متهمان پرونده سرقت مسلحانه از خانه جانلوئیجی دوناروما، دروازهبان تیم ملی ایتالیا، در زندان دست به خودکشی زد.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه «لو پاریزین»، پرونده سرقت از منزل جانلوئیجی دوناروما، دروازهبان ایتالیایی پاریسنژرمن، با پایانی تلخ همراه شده است. یکی از عاملان این سرقت که بهعنوان مجری عملیات شناخته میشد، در زندان «فرن» فرانسه جان خود را گرفته است.
این فرد ۲۱ ساله که در تحقیقات قضایی با نام «سینی» معرفی شده، روز ۱۰ مه ۲۰۲۴ در سلول خود اقدام به خودکشی کرده است. مأموران زندان پس از حضور در محل، او را در حالی یافتند که با استفاده از میلههای پنجره سلول خود را حلقآویز کرده بود. با وجود تلاش نیروهای امدادی برای احیای وی، از جمله انجام عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) و استفاده از دستگاه شوک الکتریکی، این متهم جان باخت.
بر اساس نتایج تحقیقات، این جوان تنها مهرهای در اختیار طراحان اصلی سرقت بوده است. بررسیها نشان میدهد که سازماندهندگان این باند مجرمانه طی ماهها او را تحت فشار شدید، تهدید و سوءاستفاده قرار داده و از او بهعنوان ابزار اجرای نقشه خود استفاده کردهاند. بازداشتهای اخیر اعضای کلیدی این شبکه بار دیگر توجهها را به این پرونده جلب کرده است؛ پروندهای که ریشه آن به تابستان سال ۲۰۲۳ بازمیگردد.
در آن زمان، دوناروما و همسرش شب تلخی را پشت سر گذاشتند. سارقان با ورود به منزل این زوج، دست و پای آنها را بسته و مقادیری پول نقد و اشیای قیمتی به ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار یورو را به سرقت بردند. روند رسیدگی قضایی به این پرونده از آوریل ۲۰۲۴ با بازداشت تعدادی از اعضای باند آغاز شد و در نهایت تا اواخر نوامبر همان سال، کل شبکه مجرمانه شناسایی و متلاشی شد.