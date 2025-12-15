ورود مسی به دهلی به دلیل مه تأخیر خورد
به گزارش ایلنا، ورود لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتینی، به دهلی به دلیل شرایط جوی مهآلود به تأخیر افتاد. این سفر بخشی از تور G.O.A.T او در هند است که قرار بود در آخرین مرحله به پایتخت این کشور انجام شود.
مسی که در روز دوم تور سهشهری خود در بمبئی به سر میبرد، قرار بود صبح روز یکشنبه به دهلی برسد، اما پرواز چارتر او به تأخیر افتاد. انتظار میرود او به زودی بمبئی را ترک کند و به برنامههای خود در دهلی، از جمله حضور در استادیوم فیرز شاه کُتلا، ادامه دهد. به گزارش رسانههای هندی، این برنامه بلیتدار است.
در خلال توقفش در بمبئی، مسی هواداران را با عکس گرفتن با اسطوره کریکت، سچین تندولکار، ستارههای بالیوود و سیاستمداران شگفتزده کرد. همچنین، در بازدید قبلی او از کلکته، صحنههای آشوبزایی در استادیوم سالت لیک به وقوع پیوست، جایی که هواداران ناامید پس از عدم توانایی در دیدن این سوپراستار، به زمین هجوم بردند.