پیام وینیسیوس برای ژابی آلونسو با پاس گل و آغوش گرم!

به گزارش ایلنا، دیدار رئال مادرید مقابل آلاوس در مندیزوروتزا برای وینیسیوس با شروع سختی همراه بود. ستاره برزیلی برخلاف عادت، کند وارد جریان بازی شد و در اکثر حملات از سمت چپ با دفاع سرسخت جانی اوتو و کمک کالب مواجه شد. چند اشتباه او حتی کیلیان امباپه را که منتظر سانتر بود، کلافه کرد و تنها شوت جدی‌اش به راحتی در اختیار سیورا، دروازه‌بان آلاوس، قرار گرفت.

با این حال، زمانی که به نظر می‌رسید بازی ۱-۱ مساوی بماند و شاید تعویض شود، وینیسیوس بهترین نسخه خود را نشان داد. او با ضربه‌ای هوشمندانه جانی را زمین‌گیر کرد، به سمت چپ محوطه نفوذ کرد و پاس دقیقی برای رودریگو فرستاد تا گل دوم رئال به ثمر برسد.

ژابی آلونسو که هفته‌های پرتنشی را در والدبباس پشت سر گذاشته بود، این گل را با شادی فراوان جشن گرفت. وینیسیوس نیز در میان شادی به سمت نیمکت آمد و سرمربی را در آغوش کشید؛ صحنه‌ای که هواداران رئال مادرید را خوشحال کرد و نشان داد هرگونه اختلاف قبلی کاملاً برطرف شده است.

دقایقی بعد، وینیسیوس با دریبل دو بازیکن آلاوس وارد محوطه جریمه شد و پس از تماس با تنالیا به زمین افتاد، اما داور و VAR پنالتی اعلام نکردند. او در دقیقه ۸۹ تعویض شد و هنگام خروج از زمین اعتراض کرد: «کاملاً واضح بود، چون من بودم اعلام نکردند؛ پنالتی صددرصد بود.»

این عملکرد وینیسیوس نه تنها سه امتیاز مهم را برای رئال به ارمغان آورد، بلکه رابطه او با آلونسو را نیز محکم‌تر کرد.

