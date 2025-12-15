استوری معنادار اندونگ در میانه شایعات فسخ قرارداد با استقلال
در حالی که طی ساعات گذشته شایعاتی درباره فسخ قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال مطرح شده، استوری جدید این بازیکن برای دیدار مقابل خیبر، ابهامها درباره آینده او را بیشتر کرده است.
به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ، بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال، با انتشار یک استوری در آستانه دیدار آبیپوشان مقابل خیبر خرمآباد، به شایعات اخیر درباره جداییاش واکنشی غیرمستقیم نشان داد. این بازیکن در استوری خود پوستر Matchday استقلال را منتشر کرده؛ اقدامی که در تضاد با گمانهزنیهای اخیر درباره فسخ قراردادش ارزیابی میشود.
در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال قطع همکاری اندونگ با استقلال منتشر شده بود، اما انتشار این استوری باعث شده بار دیگر وضعیت او در جمع آبیها در هالهای از ابهام قرار بگیرد. هنوز باشگاه استقلال یا خود این بازیکن واکنش رسمی نسبت به این شایعات نداشتهاند و باید دید در ادامه چه تصمیمی درباره آینده اندونگ گرفته خواهد شد.