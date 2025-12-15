خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استوری معنادار اندونگ در میانه شایعات فسخ قرارداد با استقلال

استوری معنادار اندونگ در میانه شایعات فسخ قرارداد با استقلال
کد خبر : 1727937
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که طی ساعات گذشته شایعاتی درباره فسخ قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال مطرح شده، استوری جدید این بازیکن برای دیدار مقابل خیبر، ابهام‌ها درباره آینده او را بیشتر کرده است.

به گزارش ایلنا،  دیدیه اندونگ، بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال، با انتشار یک استوری در آستانه دیدار آبی‌پوشان مقابل خیبر خرم‌آباد، به شایعات اخیر درباره جدایی‌اش واکنشی غیرمستقیم نشان داد. این بازیکن در استوری خود پوستر Matchday استقلال را منتشر کرده؛ اقدامی که در تضاد با گمانه‌زنی‌های اخیر درباره فسخ قراردادش ارزیابی می‌شود.

استوری معنادار اندونگ در میانه شایعات فسخ قرارداد با استقلال

در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال قطع همکاری اندونگ با استقلال منتشر شده بود، اما انتشار این استوری باعث شده بار دیگر وضعیت او در جمع آبی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. هنوز باشگاه استقلال یا خود این بازیکن واکنش رسمی نسبت به این شایعات نداشته‌اند و باید دید در ادامه چه تصمیمی درباره آینده اندونگ گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری