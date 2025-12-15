واکنش پرسپولیس به حواشی بازی با آلومینیوم

به گزارش ایلنا، پس از اتفاقات جنجالی پایان دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اراک، باشگاه پرسپولیس با اقدامی رسانه‌ای موضع خود را نسبت به حاشیه‌های رخ‌داده اعلام کرد و پشت کاپیتان تیمش ایستاد.

صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس با انتشار تصویری از سروش رفیعی و درج جمله انگلیسی «Respect is our identity» به همراه ترجمه فارسی «احترام هویت ماست»، حمایت خود را از شماره ۷ سرخ‌پوشان نشان داد؛ پیامی که به‌عنوان واکنش رسمی باشگاه به اتفاقات پس از مسابقه تعبیر شد.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که پس از پایان بازی، روایت‌های متفاوتی درباره درگیری لفظی میان کاپیتان پرسپولیس و اعضای نیمکت آلومینیوم مطرح شد و حتی روح‌الله اصغری، سرپرست تیم آلومینیوم اراک، با اظهاراتی کنایه‌آمیز در میکسدزون به این ماجرا واکنش نشان داد.

با این حال، باشگاه پرسپولیس ترجیح داد بدون ورود مستقیم به جزئیات اتفاق رخ‌داده، از بازیکن باتجربه و کاپیتان خود حمایت کند. سروش رفیعی که پس از پشت سر گذاشتن یک جلسه محرومیت بار دیگر با بازوبند کاپیتانی به ترکیب سرخ‌پوشان بازگشته بود، در جریان این مسابقه و حاشیه‌های پس از آن به یکی از چهره‌های خبرساز دیدار تبدیل شد.

