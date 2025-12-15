خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت رسمی از سروش رفیعی

واکنش پرسپولیس به حواشی بازی با آلومینیوم

واکنش پرسپولیس به حواشی بازی با آلومینیوم
کد خبر : 1727924
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس پس از حاشیه‌های ایجادشده در پایان دیدار مقابل آلومینیوم اراک و درگیری لفظی سروش رفیعی با نیمکت حریف، با انتشار پیامی رسانه‌ای از کاپیتان خود حمایت کرد.

به گزارش ایلنا،  پس از اتفاقات جنجالی پایان دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اراک، باشگاه پرسپولیس با اقدامی رسانه‌ای موضع خود را نسبت به حاشیه‌های رخ‌داده اعلام کرد و پشت کاپیتان تیمش ایستاد.

صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس با انتشار تصویری از سروش رفیعی و درج جمله انگلیسی «Respect is our identity» به همراه ترجمه فارسی «احترام هویت ماست»، حمایت خود را از شماره ۷ سرخ‌پوشان نشان داد؛ پیامی که به‌عنوان واکنش رسمی باشگاه به اتفاقات پس از مسابقه تعبیر شد.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که پس از پایان بازی، روایت‌های متفاوتی درباره درگیری لفظی میان کاپیتان پرسپولیس و اعضای نیمکت آلومینیوم مطرح شد و حتی روح‌الله اصغری، سرپرست تیم آلومینیوم اراک، با اظهاراتی کنایه‌آمیز در میکسدزون به این ماجرا واکنش نشان داد.

با این حال، باشگاه پرسپولیس ترجیح داد بدون ورود مستقیم به جزئیات اتفاق رخ‌داده، از بازیکن باتجربه و کاپیتان خود حمایت کند. سروش رفیعی که پس از پشت سر گذاشتن یک جلسه محرومیت بار دیگر با بازوبند کاپیتانی به ترکیب سرخ‌پوشان بازگشته بود، در جریان این مسابقه و حاشیه‌های پس از آن به یکی از چهره‌های خبرساز دیدار تبدیل شد.

واکنش پرسپولیس به حواشی بازی با آلومینیوم

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری