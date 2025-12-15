خبرگزاری کار ایران
تشکیل شورای عالی حقوقی در باشگاه استقلال

تشکیل شورای عالی حقوقی در باشگاه استقلال
باشگاه استقلال با هدف تقویت حکمرانی حقوقی، صیانت از منافع خود در مراجع داخلی و بین‌المللی و ارتقای فرآیندهای تصمیم‌سازی، اقدام به تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه اقدامات ساختاری خود، شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال را به‌عنوان مرجع عالی مشورتی و راهبردی حقوقی تشکیل داد. این شورا مسئول بررسی، تحلیل و هدایت پرونده‌های کلان حقوقی، قراردادی و بین‌المللی باشگاه خواهد بود و مشاوره‌های تخصصی لازم را در اختیار ارکان مدیریتی قرار می‌دهد.

اعضای شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال از میان مدیران ارشد حقوقی، مقامات عالی قضایی، اساتید حقوق و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی انتخاب شده‌اند؛ افرادی که دارای سوابق مؤثر در مدیریت پرونده‌های مهم حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند.

این شورا با رویکردی تخصص‌محور و فرابخشی، مأموریت‌هایی از جمله ارائه مشاوره‌های راهبردی حقوقی به مدیران باشگاه، بررسی و مدیریت پرونده‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به‌ویژه در مراجع ورزشی نظیر فیفا و دادگاه حکمیت ورزش، تحلیل حقوقی قراردادهای کلان و ساختارهای حقوقی باشگاه و پیشگیری از بروز ریسک‌ها و چالش‌های حقوقی و انتظامی را دنبال می‌کند.

همچنین ارتقای شفافیت، انضباط حقوقی و استانداردسازی فرآیندهای قراردادی و اداری، در کنار حمایت از حقوق باشگاه، بازیکنان و سرمایه‌های انسانی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، از دیگر اهداف تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال عنوان شده است.

