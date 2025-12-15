تشکیل شورای عالی حقوقی در باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه اقدامات ساختاری خود، شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال را به‌عنوان مرجع عالی مشورتی و راهبردی حقوقی تشکیل داد. این شورا مسئول بررسی، تحلیل و هدایت پرونده‌های کلان حقوقی، قراردادی و بین‌المللی باشگاه خواهد بود و مشاوره‌های تخصصی لازم را در اختیار ارکان مدیریتی قرار می‌دهد.

اعضای شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال از میان مدیران ارشد حقوقی، مقامات عالی قضایی، اساتید حقوق و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی انتخاب شده‌اند؛ افرادی که دارای سوابق مؤثر در مدیریت پرونده‌های مهم حقوقی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند.

این شورا با رویکردی تخصص‌محور و فرابخشی، مأموریت‌هایی از جمله ارائه مشاوره‌های راهبردی حقوقی به مدیران باشگاه، بررسی و مدیریت پرونده‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی به‌ویژه در مراجع ورزشی نظیر فیفا و دادگاه حکمیت ورزش، تحلیل حقوقی قراردادهای کلان و ساختارهای حقوقی باشگاه و پیشگیری از بروز ریسک‌ها و چالش‌های حقوقی و انتظامی را دنبال می‌کند.

همچنین ارتقای شفافیت، انضباط حقوقی و استانداردسازی فرآیندهای قراردادی و اداری، در کنار حمایت از حقوق باشگاه، بازیکنان و سرمایه‌های انسانی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، از دیگر اهداف تشکیل شورای عالی حقوقی باشگاه استقلال عنوان شده است.

