خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماجرای درگیری سروش رفیعی با نیمکت آلومینیوم چه بود؟

ماجرای درگیری سروش رفیعی با نیمکت آلومینیوم چه بود؟
کد خبر : 1727889
لینک کوتاه کپی شد.

رفتن سروش رفیعی به سمت نیمکت آلومینیوم تبدیل به یک جنجال شد.

به گزارش ایلنا، سروش رفیعی که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را بر بازو داشت، بعد از سوت پایان مسابقه به سمت نیمکت آلومینیوم رفت. حرکتی که خیلی زود با واکنش تند روح‌الله اصغری، سرپرست آلومینیوم، همراه شد.

 در این صحنه اصغری با هل دادن سروش و لحنی تند از او خواست که از کنار نیمکت این تیم دور شود و همین موضوع باعث بالا گرفتن تنش  و درگیری لفظی در لحظات کوتاهی شد.

طبق ادعای اعضای تیم آلومینیوم، ریشه این اتفاق به درگیری‌های لفظی سروش رفیعی با امیر نوری، کاپیتان آلومینیوم، در جریان مسابقه بازمی‌گردد. گفته می‌شود این دو بازیکن در طول بازی بارها با یکدیگر وارد بحث و کل‌کل شدند و همین موضوع زمینه‌ساز حاشیه بعد از مسابقه شد.

بر اساس روایت آلومینیومی‌ها، سروش پس از پایان بازی به سمت کادر فنی این تیم (در شرایطی که مجتبی حسینی حضور نداشت) رفته و گفته است: «به امیر نوری بگوید در حد کل‌کل و کری خواندن نیست.» همین جمله واکنش تند سرپرست آلومینیوم را به دنبال داشته و باعث بروز درگیری لفظی و فیزیکی کوتاه شده است.

در این بین افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، خیلی سریع وارد عمل شد و با دویدن به سمت نیمکت آلومینیوم، سروش رفیعی را از محل درگیری دور کرد تا ماجرا بیش از این ادامه پیدا نکند. پیروانی پس از بازی نیز در گفت‌وگویش تأکید کرد که از سروش خواسته دیگر به سمت نیمکت تیم‌های رقیب نرود تا چنین حاشیه‌هایی تکرار نشود.

روح‌الله اصغری، سرپرست آلومینیوم، هم در میکسدزون ورزشگاه شهرقدس بدون نام بردن مستقیم از سروش، تنها به گفتن این جمله درباره او بسنده کرد: «یک‌سری افراد فقط جلوی دوربین‌های تلویزیونی آدم‌های خوبی هستند.» جمله‌ای کنایه‌آمیز که مشخص بود مخاطب آن کاپیتان پرسپولیس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری