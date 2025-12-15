خبرگزاری کار ایران
تاثیرگذاری طارمی با یک کارت قرمز!

کد خبر : 1727879
مهدی طارمی در بازی شب گذشته تیمش تاثیرگذار بود.

به گزارش ایلنا، برتری عددی آریس در دربی مقابل المپیاکوس ۱۰ نفره چندان دوام نداشت، چرا که نوح فادیگا به دلیل خطا روی مهدی طارمی در خارج از محوطه جریمه، کارت قرمز دریافت کرد. این تصمیم پس از بازبینی صحنه در کنار زمین گرفته شد.

 در دقیقه ۵۱، دنی گارسیا به دلیل تکل خطرناک روی کارلس پرز، دومین کارت زرد خود را دریافت کرد و از زمین اخراج شد، اما در دقیقه ۶۱ نوبت به تیم زردپوش رسید که ۱۰ نفره شود.

در این دقیقه، نوخ فادیگا در شرایطی که مهدی طارمی در موقعیت تک‌به‌تک با یورگوس آتاناسیادیس، دروازه‌بان آریس، قرار داشت، با تکلی شدید مهاجم ایرانی را در خارج از محوطه جریمه سرنگون کرد؛ داور مسابقه در ابتدا تصمیمی نگرفت.

با این حال، داور وی‌ای‌آر، داور وسط را برای بازبینی صحنه کنار زمین فراخواند. پس از این بازبینی، تصمیم تغییر کرد؛ یک ضربه ایستگاهی به سود سرخ‌وسفیدها اعلام شد و مدافع آریس کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

