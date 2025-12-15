تیوی بیفوما: گلزنی بعد از 14 هفته!
تیوی بیفوما بالاخره موفق به گلزنی برای پرسپولیس شد.
به گزارش ایلنا، این چهارمین بازی سخت، نفسگیر و نزدیک پرسپولیس بعد از حضور اوسمار بود. روزی که او در اولین حضور روی نیمکت آنطور با صلابت استقلال خوزستان را شکست داد خیلیها امیدوار بودند که پرسپولیس از آن تیم بدقلق پرنوسان و پرمشکل تبدیل به تیم بهتری شده و امید میرود که در ادامه فصل هم شکل بازی هم نتایج بهتر شود. با این حال تاکنون بعد از پنج بازی میتوان گفت شکل بازی که نه اما نتایج کاملاً تغییر کرده است.
بعد از برد نفسگیر مقابل شمسآذر و پیکان، تیم مربی برزیلی از پس آلومینیوم هم به سختی برآمد آن هم در حالی که روی هم رفته سه موقعیت گل جدی نساخت. پرسپولیس در ساخت بازی به صورت واضح اشکال داشت و در کارهای ترکیبی و حفظ توپ هم خوب عمل نمیکرد. البته این دو ایراد بزرگ یک دلیل مهم و جدی داشت که اصلاً نمیتوان نادیدهاش گرفت و آن را کنار گذاشت. زمین چمن ورزشگاه شهدای شهرقدس اصلاً شرایط مسابقه را نداشت و خیلی زود و در همان نیمه نخست کیفیتش را از دست داد بطوری که اصلاً فوتبال بازی کردن در آن تا حد زیادی غیرممکن به نظر میرسید.
بازیکنان پرسپولیس به وضوح در ارسال پاس به هم شکل داشتند و به تبع این نکته خبری از کار ترکیبی و حفظ توپ نبود. در عین حال موقعیتی هم شکل نمیگرفت. از سوی دیگر تیم مجتبی حسینی هم درست مثل پیکان سعید دقیقی تیم جوان، پرنفس و جنگندهای بود که هم خوب پرس میکرد هم اهل اشباهات مضحک نبود. تنها ایراد آلومینیوم جایی بود که تحت پرس در باکس هجده قدم خودی دچار مشکل میشد اما پرسپولیس برنامهای برای استفاده از این خلأ نداشت.
پرسپولیس مسابقهای را برد که با در نظر گرفتن زمین چمن و سخت گل خوردن آلومینیوم مشخصاً از دقیقه صفر فوقالعاده دشوار به نظر میرسید. با وجود این آنچه مشخص است اینکه ستارههای اوسمار هر بازی کار را برای او در آوردند و حالا تیم او روی کاکل ستارهها و تک لحظههایی که آنها میدرخشند، میچرخد. بازی قبل نوبت اوستون اورونوف بود که سد پیکان را شکسته و از آن بازی سخت سه امتیاز برای پرسپولیس بیاورد و این بار نوبت به تیوی بیفوما رسید که با ثبت اولین گل خود با پیراهن پرسپولیس بالاخره بدرخشد و شبیه همان بازیکنی شود که غیر از پرسپولیس همه تیمهای متمول لیگ او را میخواستند.
تیوی دیروز روشن شد و همان تک ضربه دقیق و فنیاش کافی بود تا پرسپولیس از زمینی که شبیه مزرعه سیب زمینی بود به صدر جدول برسد. چرخش مچ پای بیفوما و تک ضربهای که او به توپ زد درست مثل همان چیپی که چند روز قبل اورونوف وارد دروازه پیکان کرد از همان لحظاتی است که در فوتبال ایران و توسط بازیکنان داخلی خیلی کم و به ندرت اتفاق میافتد و حالا اوسمار باید قدردان تک ستارههایش باشد که اینطور او را سربلند میکنند.