به گزارش ایلنا، بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان لیگ، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود، اما گزارش‌ها از احتمال تغییر محل برگزاری این دیدار خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد، در جریان سفر اخیر تاجرنیا به مشهد، مذاکراتی درباره انتقال میزبانی این مسابقه انجام شده و همین موضوع باعث شده گزینه برگزاری بازی در مشهد به‌طور جدی در دستور کار مدیران استقلال قرار بگیرد.

نامناسب بودن شرایط برخی ورزشگاه‌های تهران از جمله تختی و شهرقدس، دلیل اصلی مطرح شدن این گزینه عنوان شده است. این ورزشگاه‌ها در حال حاضر از نظر کیفیت زمین چمن و امکانات اجرایی، شرایط مطلوبی برای میزبانی یک مسابقه حساس لیگ برتری ندارند. در مقابل، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد به‌عنوان ورزشگاهی استاندارد و آماده، بار دیگر توجه استقلالی‌ها را به خود جلب کرده است.

باشگاه استقلال پیش از این نیز تلاش‌هایی برای برگزاری برخی از دیدارهای خانگی خود در استان خراسان رضوی و شهر مشهد انجام داده بود، اما در نهایت این درخواست‌ها با موافقت مسئولان مربوطه همراه نشد. با این حال، حالا یک بار دیگر گزینه میزبانی در مشهد روی میز مدیران باشگاه قرار گرفته است.

همچنین حضور تیم ابومسلم مشهد در لیگ دسته سوم و استفاده اخیر از ظرفیت‌های ورزشگاهی این شهر، زمینه را برای بررسی دوباره میزبانی استقلال در مشهد فراهم کرده است و آبی‌پوشان به استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) به‌عنوان میزبان احتمالی این مسابقه فکر می‌کنند.

در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی درباره محل برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر بر عهده سازمان لیگ و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود تا مشخص شود آبی‌های تهران در هفته پانزدهم در مشهد میزبان خواهند بود یا بار دیگر ناچار به میزبانی در تهران و با محدودیت‌های موجود می‌شوند.

