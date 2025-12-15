برنامه ویژه استقلال برای نقل و انتقالات با جذب دو مهاجم

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریکاردو ساپینتو در آستانه نقل‌وانتقالات نیم‌فصل، تقویت خط حمله استقلال است؛ موضوعی که به یکی از دغدغه‌های اصلی سرمربی آبی‌پوشان تبدیل شده است. ساپینتو معتقد است برای افزایش قدرت تهاجمی و بهبود آمار گلزنی، استقلال نیاز دارد حداقل یک و در صورت فراهم شدن شرایط، دو مهاجم جدید به ترکیب خود اضافه کند. این در حالی است که پنجره نقل‌وانتقالات استقلال در حال حاضر بسته است، اما مدیران باشگاه به سرمربی پرتغالی قول داده‌اند که در نیم‌فصل این مشکل برطرف شود تا او بتواند تیمش را بر اساس نیازهای فنی تقویت کند.

در همین راستا، ساپینتو برنامه دارد تغییراتی در بین بازیکنان خارجی خط حمله ایجاد کند و به جای برخی از آنها، مهاجمان جدیدی را به خدمت بگیرد. نگاهی به عملکرد مهاجمان خارجی فعلی استقلال نشان می‌دهد که انتظارات کادرفنی و هواداران از این بازیکنان برآورده نشده است. زمانی که نازون و جنپو به استقلال پیوستند، شایعاتی مطرح بود مبنی بر اینکه ساپینتو چندان نظر قطعی و مثبتی روی جذب این دو بازیکن ندارد، اما در نهایت با توجه به شرایط موجود و سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه، سرمربی استقلال با حضور آنها موافقت کرد.

با این حال، عملکرد این دو مهاجم در طول بازی‌های انجام شده هرگز قابل دفاع نبوده و روند گلزنی آنها عملاً متوقف شده است؛ موضوعی که فشار زیادی روی خط حمله استقلال وارد کرده و باعث شده آبی‌پوشان در برخی دیدارها با وجود خلق موقعیت، در امر گلزنی ناکام بمانند. همین مسأله باعث شده ساپینتو به‌طور جدی به دنبال جایگزین کردن بازیکنان جدید باشد تا استقلال در نیم‌فصل دوم با قدرت بیشتری به رقابت‌ها ادامه دهد.

بر اساس شنیده‌ها، ساپینتو حتی نام چند بازیکن را نیز در فهرست پیشنهادی خود قرار داده و شرایط آنها را بررسی کرده است. نکته مهم اینجاست که اغلب این بازیکنان آزاد هستند و از نظر قانونی امکان پیوستن به استقلال را دارند؛ هرچند جذب بازیکن آزاد با کیفیت فنی مطلوب در نیم‌فصل کار آسانی نیست. معمولاً پیدا کردن مهاجمی که هم آزاد باشد و هم از آمادگی بدنی و فنی بالا برخوردار باشد، چالش بزرگی برای هر تیمی محسوب می‌شود.

با وجود تمام این دشواری‌ها، سرمربی استقلال همچنان امیدوار است در نیم‌فصل به خواسته‌اش برسد. ساپینتو روی قول مدیران باشگاه مبنی بر باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات و تقویت تیم حساب ویژه‌ای باز کرده و انتظار دارد با جذب مهاجمان جدید، استقلال در ادامه فصل به ثبات تهاجمی برسد و بتواند برای اهداف بزرگ خود، از جمله قهرمانی، با قدرت بیشتری بجنگد.

