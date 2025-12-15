مهدی رحمتی و خرم آباد روی هزار؛ استقلال و برنامه ویژه برای برد
مهدی رحمتی امیدوار است همانند دیگر مدعیان، اینبار استقلال را هم با دردسر مواجه کرده و کارنامه نیم فصل خود را با اتفاق بزرگی همراه کند، البته اگر ساپینتو بگذارد!
به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و خیبر خرمآباد، ظهر دوشنبه از ساعت 16:15 در ورزشگاه تختی خرمآباد آغاز خواهد شد. دیداری که بیتعارف یکی از حساسترین و جذابترین مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر خواهد بود؛ مسابقهای که میتوان آن را تقابل دو تیم مدعی با اهداف متفاوت اما انگیزههایی مشترک دانست.
ورزشگاه تختی، با جوی پرشور و تماشاگرانی که همواره یار دوازدهم خیبر بودهاند، آماده میزبانی نبردی سراسر هیجان است؛ نبردی که نتیجهاش میتواند مسیر هر دو تیم را در ادامه فصل تحت تأثیر قرار دهد.
استقلال در هفتههای اخیر نتوانسته انتظارات هوادارانش را بهطور کامل برآورده کند. تساوی در دربی پایتخت و سپس توقف خانگی مقابل ملوان، امتیازات حساسی را از آبیپوشان گرفت و حالا شاگردان ریکاردو ساپینتو به خرمآباد رفتهاند تا این ناکامیها را جبران کنند. استقلال با یک بازی کمتر و 21 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و در صورت کسب پیروزی در این دیدار، 25 امتیازی خواهد شد؛ امتیازی که میتواند جایگاه این تیم را در میان مدعیان قهرمانی مستحکمتر از قبل کند. از همین رو، این مسابقه برای ساپینتو و شاگردانش چیزی فراتر از یک بازی معمولی است.
در سوی مقابل، خیبر خرمآباد با هدایت مهدی رحمتی، فصل را فراتر از انتظارات آغاز کرده است. این تیم با 19 امتیاز و عملکردی قابل تحسین، حالا در خانه خود به دنبال یک برد بزرگ دیگر است؛ بردی که میتواند خیبر را به ردههای بالاتر جدول پرتاب و جایگاهش را بهعنوان یکی از پدیدههای فصل تثبیت کند. پیروزی هیجانانگیز خیبر مقابل پرسپولیس در هفته هفتم هنوز در ذهن هواداران این تیم زنده است و حالا همه امیدوارند این اتفاق برابر استقلال نیز تکرار شود.
این مسابقه، از زاویهای دیگر نیز جذاب است؛ تقابل مهدی رحمتی با تیمی که سالها پیراهنش را بر تن داشت و بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار آن شناخته میشود.
رحمتی که حالا در قامت یک سرمربی جوان و جاهطلب ظاهر شده، انگیزههای فراوانی برای درخشش مقابل استقلال دارد. او نهتنها به دنبال افزایش امتیازات تیمش است، بلکه میخواهد تواناییهای فنی و مدیریتی خود را در دیداری بزرگ به نمایش بگذارد؛ دیداری که میتواند جایگاه او را در آینده فوتبال ایران و شاید حتی روی نیمکت استقلال، پررنگتر کند.
از نظر فنی، استقلال در این بازی چشم امید زیادی به مهرههای تأثیرگذار خود دارد.
یاسر آسانی و منیر الحدادی، دو بازیکنی که در دیدارهای اخیر نتوانستهاند رضایت کامل هواداران را جلب کنند، میتوانند در خرمآباد فرصتی طلایی برای بازگشت به روزهای خوب داشته باشند. درخشش این دو بازیکن میتواند قفل دفاع خیبر را باز کرده و کفه ترازو را به سود آبیها سنگین کند. بدون شک ساپینتو انتظار دارد ستارههایش در چنین بازی حساسی، مسئولیتپذیرتر از گذشته ظاهر شوند.
با این حال، خیبر نیز تیمی نیست که بهراحتی تسلیم شود. بازی در خانه، حمایت پرشور هواداران و اعتمادبهنفس ناشی از نتایج خوب اخیر، این تیم را با وجود اینکه مهره آنچنان شاخص و سرشناسی در ترکیب خود ندارد و با مشتی جوان پا به این میدان میگذارد، به حریفی سرسخت تبدیل کرده است.
رحمتی بهخوبی میداند که استقلال در شرایطی قرار دارد که برای برد، فشار زیادی را تحمل میکند و همین موضوع میتواند به نقطه قوت تیمش تبدیل شود. خیبر احتمالاً با تمرکز بالا، دوندگی زیاد و استفاده از ضدحملات، به دنبال ضربه زدن به استقلال خواهد بود.
اهمیت این دیدار برای هر دو تیم بسیار بالاست و شاید همین موضوع باعث شود احتیاط در دقایقی از بازی بر هیجان غلبه کند.
درعین حال تساوی، نتیجهای است که نمیتوان آن را از پیش غیرممکن دانست؛ بهویژه با توجه به حساسیت جدول و شرایط دو تیم. با این حال، عطش پیروزی در هر دو اردو موج میزند و همین عطش میتواند بازی را به سمت لحظاتی تماشایی و غیرقابل پیشبینی سوق دهد.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید در خرمآباد پرهیاهو، کدام تیم میتواند از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیاید. آیا استقلال با بردی حیاتی، امید را در اردوی خود زنده نگه میدارد یا خیبر با یک شگفتی دیگر، جایگاهش را در میان مدعیان تثبیت میکند؟ پاسخ این سؤال، ظهر دوشنبه و در مستطیل سبز ورزشگاه تختی رقم خواهد خورد.