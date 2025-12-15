تارتار روی پوست موز و نویدکیا با نیم نگاهی به قهرمانی

به گزارش ایلنا، ملوان طی سال‌های اخیر متفاوت ظاهر شده و در این فصل از رقابت‌ها هم توانسته نتایج خوبی را کسب کند. شاگردان زارع با کسب 18 امتیاز از 12 بازی در رده هفتم جدول رده‌بندی هستند و این وضعیت به خوبی شرایط این تیم را بیان می‌کند، آنها هفته گذشته در رویارویی با استقلال توانستند در بیرون از خانه حریف را متوقف کنند و به یک امتیاز باارزش برسند. آنها با این وضعیت در این هفته میزبان فجرسپاسی خواهند بود، تیمی که مثل ملوان توانسته نتایج خوبی کسب کند و با 15 امتیاز از 13 بازی در رده نهم هستند ولی در هفته گذشته در رویارویی با چادرملو اردکان در خانه خودشان بازنده شدند. آنها امیدوارند در این هفته بتوانند باخت مقابل چادرملو را جبران کنند. با این اوصاف به نظر می‌رسد این بازی از نظر کیفیت بتواند نظر هواداران را جلب کند چراکه هر دو تیم انگیزه کافی برای تلاش در این دیدار را دارند.

اردکانی‌ها پا پس نمی‌کشند

شاگردان سعید اخباری در این دوره از رقابت‌ها سنگ تمام گذاشتند و توانستند نتایج بسیار خوبی را کسب کنند. آنها حتی به صدر جدول هم رسیدند و حالا با 21 امتیاز از 13 بازی در رده چهارم جدول رده‌بندی هستند. اردکانی‌ها با وجود تجربه کم در این رقابت‌ها، نتایج بسیار خوبی گرفتند و در هفته گذشته توانستند فجرسپاسی را در خانه‌شان شکست دهند و با روحیه خوبی در ادامه بازی‌ها حضور دارند. آنها ظاهراً قصد ندارند از جمع مدعیان خارج شوند و در این هفته هم حتماً به برد فکر می‌کنند. آنها باید در این هفته به مصاف استقلالی‌های خوزستان بروند، تیمی که شرایط خوبی در جدول رده‌بندی ندارد و با 13 امتیاز از 13 بازی در رده چهاردهم ایستاده است. آنها خوب نتیجه نگرفته‌اند و در هفته گذشته هم در رویارویی با خیبر خرم‌آباد بازنده از زمین خارج شدند. این بازی قطعاً برای اردکانی‌ها بسیار مهم خواهد بود و آنها در خانه خودشان بعید است به حریف امتیازی بدهند.

تارتار از قعرنشین سه امتیاز می‌خواهد

گل‌گهر سیرجان در هفته‌های اخیر نوسان زیادی در کسب نتایج داشته است و شاگردان مهدی تارتار با وجود عملکرد خوبشان به صورت کلی، در چند بازی اخیر نتوانستند نمایش خوبی را ارائه بدهند. آنها با 17 امتیاز از 13 بازی در رده هشتم هستند و امیدوارند به روزهای خوبشان برگردند. سیرجانی‌ها هفته گذشته در رویارویی با شمس‌آذر قزوین به تساوی یک بر یک رضایت دادند و با دست پر از قزوین خارج شدند. گل‌گهر در این هفته باید به مصاف قعرنشین برود، تیمی که با 8 امتیاز از 13 بازی در رده آخر قرار دارد و در هفته‌های اخیر هم مقابل حریفان بازنده بوده است. مسی‌ها هفته گذشته در خانه خودشان در رویارویی با فولاد فقط یک امتیاز کسب کردند تا همچنان در انتهای جدول جا خوش کنند. این بازی برای هر دو تیم سخت خواهد بود چرا که هر دو تیم مجبور به کسب امتیاز هستند تا شاید بتوانند شرایط خود را در جدول بهبود ببخشند.

نیم‌نگاهی به قهرمانی نیم‌فصل

فولاد خوزستان در این فصل از رقابت‌ها نه تنها خوب شروع نکرد، بلکه در ادامه لیگ هم با وجود تغییرات در مدیریت این باشگاه، شاگردان گل‌محمدی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و وضعیت مناسبی ندارند. آنها با 13 امتیاز از 13 بازی در رده سیزدهم هستند و این برای خوزستانی‌ها اصلاً قابل قبول نیست. شاگردان گل‌محمدی در هفته سیزدهم در رویارویی با مس رفسنجان قعرنشین هم موفق نبودند و بازی‌شان با تساوی به پایان رسید. فولاد با این شرایط باید در این هفته به مصاف سپاهان صدرنشین برود، تیمی که نتایج هفته اخیرش فوق‌العاده بوده و به همین جهت حالا با 24 امتیاز از 12 بازی در صدر جدول قرار دارد. آنها هفته گذشته هم توانستند آلومینیوم اراک را شکست دهند و به سه امتیاز برسند. زردپوشان اصفهانی با یک بازی معوقه چشم به قهرمانی نیم‌فصل دارند و در صورتی که سه امتیاز این بازی را کسب کنند به احتمال زیاد قهرمانی در نیم‌فصل را لمس خواهند کرد.

انتهای پیام/