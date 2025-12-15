آخرین وضعیت لیگ آزادگان با قهرمانی نساجی و مثلث مدعیان صعود
نساجی موفق شده پیش از پایان نیم فصل عنوان قهرمانی خود را نهایی کرده و تنور رقابت برای صعود البته داغ دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، تیم نساجی تا قبل از بازیهای هفته سیزدهم با بیش از 10 امتیاز اختلاف با رقبا حاشیه امنیت بسیار خوبی داشته و بعید به نظر میرسید که به این زودیها فاصلهاش با سایر مدعیان کم شود. اما کسب چهار امتیاز از سه بازی مقابل مس شهربابک، نفت و گاز گچساران و هواداران باعث کمتر شدن فاصله امتیازی قائمشهریها با سه تیم دیگر شد. البته فراز کمالوند سرمربی نساجی یکی از دلایل اصلی نتایج ضعیف تیمش در سه بازی گذشته را اشتباهات داوری میداند. به هرحال در یک تورنمنت 34 هفتهای اشتباهات داوری شامل تمام تیمها میشود. در این مطلب وضعیت چهار تیم صدر جدول را در دو هفته پایانی مورد بررسی قرار میدهیم.
نساجی قهرمان نیمفصل
تیم نساجی را باید صدرنشین یا به قول فوتبالیها قهرمان نیمفصل دانست. آنها اگر هر دو بازی آیندهشان تا نیمفصل را مقابل فردالبرز و آریو اسلامشهر را هم واگذار کنند باز به تنهایی در صدر میایستند.
اما فراز کمالوند خیلی خوب میداند که در نیمفصل دوم دروازهها کوچکتر شده و پیروزی مقابل رقیبان به مراتب سختتر از نیمفصل اول میشود. البته که بازی با آریو در اسلامشهر یکی از مشکلترین بازیهای تیم شهرخسته خواهد بود.
مثلثی برای دوم شدن
سه تیم صنعت نفت آبادان، مس شهربابک و سایپا برای کسب عنوان دومی رقابتها فاصله بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. نفت بعد از حضور سیروس پورموسوی تیم دیگری شده و حالا برای آنها بازی داخل و خارج خانه فرقی ندارد. آنها ابتدا در کرمان به مصاف مس میروند که اگر در آن بازی موفق به کسب سه امتیاز شوند، در آخرین بازی نیمفصل پذیرای نیروی زمینی خواهند بود. مسابقهای که با حمایت هواداران کار را برای تیم نظامی سختتر میکند.
مس شهربابک هم که با قاسم شهبا به عنوان پدیده فصل و یکی از مدعیان دو بازی با تیمهای پایین جدول دارند. تیمهایی که شاید تساوی هم برای آنها با شکست فرقی نداشته باشد. به همین دلیل بازی با مس در سونگون و نفت و گاز گچساران در شهر بابک بسیار سخت است. مسیهای شهر بابک اگر این دو تیم را به عنوان تیمهای انتهای جدولی ببینند دچار دردسر میشوند.
اما سایپاییها با رضا عنایتی با پیروزی ارزشمندشان مقابل شهرداری نوشهر بیش از پیش امیدوار به صعود شدهاند. نارنجیپوشان تهرانی در دو بازی پایانی نیمفصل ابتدا از نود ارومیه پذیرایی کرده که فوقالعاده بازی سختی خواهد بود. عنایتی اگر سه امتیاز این بازی را بگیرد، آن وقت برای آخرین بازی نیمفصل با انگیزه بالایی به زمین پالایش نفت بندرعباس میرود.