اتهام بزرگ به رییس فیفا در آستانه جام جهانی

به گزارش ایلنا، روزنامه آلمانی دی‌تسایت در این یادداشت معتقد است اروپایی‌ها شاهد نبردی علیه موجودیت اروپا هستند که دامنه‌اش فراتر از فوتبال است. خلاصه‌ای از متن یادداشت روزنامه دی‌تسایت این است: رئیس فیفا به اروپا می‌تازد، ترامپ می‌خواهد اتحادیه اروپا را نابود کند. خیلی خب، جام جهانی‌شان را بدون ما برگزار کنند؛ آن‌وقت دیگر چیز زیادی از فوتبال خوب باقی نمی‌ماند.

اینفانتینو، سوئیسی با ریشه‌های ایتالیایی، سه سال پیش در دوحه با لحنی خصمانه به اروپا تاخت. او خوشش نمی‌آمد که برخی کشورهای اروپایی مرگ کارگران در پروژه‌های ساخت‌وساز جام جهانی را نقد می‌کردند.

احتمالاً دوست دارد فیفا را از زوریخ به فلوریدا منتقل کند؛ البته اگر آنجا هم مثل امروز، مجبور نباشد مالیات بپردازد. اما حقیقت این است که اروپا‌محوری در فوتبال، چیز نادرستی نیست. فوتبال در اروپا اختراع شد و تا امروز، عمیق‌ترین ریشه‌ها را همین‌جا دارد.

دلیل موفقیت پایدار فوتبال اروپا هم همین است؛ موفقیتی که به این زودی‌ها تغییر نخواهد کرد. خطاب به اینفانتینو، ترامپ و همه کسانی که اروپا را تمام‌شده می‌دانند: تابستان آینده، روی زمین فوتبال، جواب‌تان را خواهیم داد.

انتهای پیام/