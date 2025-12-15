به گزارش ایلنا، این حادثه پس از حضور کوتاه مدت مسی در استادیوم اتفاق افتاد، در مراسمی که به‌طور ویژه بلیت‌فروشی شده بود.

هواداران که از مدت زمان کم حضور مسی ناراضی بودند، به تخریب صندلی‌ها، پرتاب اشیا، خراب کردن تور دروازه‌ها و خرابکاری در سکوها پرداختند. مسی که برای مدت زمان یک ساعت قرار بود در استادیوم بماند، تنها 20 دقیقه در جمع هواداران حاضر شد و سپس به دلیل شلوغی و مشکلات امنیتی به سرعت از استادیوم خارج شد. این اتفاق موجب ناراحتی شدید طرفدارانی شد که بلیت‌هایی به قیمت‌های بالا برای این رویداد خریداری کرده بودند.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس برای کنترل وضعیت و پراکنده کردن جمعیت از نیروی خود البته با برخورد ملایم استفاده کرد و حتی خارج از هتل محل اقامت مسی در کلکته نیز گروه‌هایی از هواداران تجمع کردند. پس از این حادثه، رئیس پلیس ایالت بنگال غربی اعلام کرد که مسئولین اصلی این بی‌نظمی دستگیر شده‌اند و اقدامات قانونی در حال انجام است.

ساداترو دوتا، سازمان‌دهنده این رویداد، که بازداشت شده است، برای بررسی بیشتر این حادثه به 14 روز بازداشت پلیس محکوم شد. رئیس‌جمهور ایالت بنگال غربی از مسی عذرخواهی کرده و گفت که تحقیقاتی برای بررسی دلایل این اشتباهات انجام خواهد شد.

فدراسیون فوتبال هند (AIFF) نیز اعلام کرد که هیچ‌گونه نقشی در سازماندهی این رویداد نداشته و تمام مسئولیت‌ها بر عهده برگزارکنندگان خصوصی بوده است. تور مسی که تحت عنوان «تور GOAT 2025» آغاز شده، شامل بازدیدهایی از کلکته، حیدرآباد، بمبئی و دهلی است.

در حالی که وضعیت در کلکته به‌دلیل مشکلات سازماندهی بحرانی شد، مسئولین حیدرآباد اعلام کردند که همه‌چیز به خوبی برنامه‌ریزی شده است و از هر مشکلی مشابه آنچه در کلکته اتفاق افتاد، جلوگیری خواهد شد.

