بررسی حضور کاروان پاراآسیایی جوانان: 262 مدال!
کاروان تیم پاراآسیایی جوانان ایران موفق شد با کسب 262 مدال این رقابتها را به پایان برساند.
به گزارش ایلنا، کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان که به میزبانی شهر دبی امارات برگزار شد، با ثبت عملکردی درخشان و کسب ۲۶۲ مدال رنگارنگ، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیهای پاراآسیایی جوانان که به میزبانی امارات برگزار شد با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در رقابت با نمایندگان ۳۴ کشور آسیایی، موفق شد ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و با مجموع ۲۶۲ مدال، رکوردی تازه در تاریخ حضور ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان به ثبت برساند.
در این دوره از مسابقات، ۱۹۴ ورزشکار ایرانی در مجموع ۱۱رشته پسران و ۱۰ رشته دختران به میدان رفتند. کاروان ورزشی ایران در چهارمین دوره این بازیها در رده نخست ایستاده بود اما در چهار دوره گذشته فقط در یک دوره ایران عنوان قهرمانی را به دست آورده بود و در سه دوره دیگر عنوان دومی متعلق به ایران بود. اینبار هم همان همیشگی رخ داد و ایران با رشدی چشمگیر در مدالآوری نسبت به دوره گذشته در رده دوم ایستاد.
البته کاروان ورزشی ایران در بازیهای 2021 بحرین هم به لحاظ تعداد ورزشکار کمتر اعزام کرده بود و با 111 ورزشکار راهی منامه شد و با کسب 144 مدال شامل 51 نشان طلا، 58 نقره و 35 برنز در رده نخست ایستاد اما اینبار شرایط کمی متفاوتتر شد. در این دوره 83 ورزشکار بیشتر اعزام شد و تعداد مدال هم نزدیک به دوبرابر شد اما با 33 مدال طلا کمتر نسبت به ازبکستان در رده دوم ایستاد.
کاروان ایران در این دوره رکورد مجموع مدالهای کشورمان در پاراآسیایی جوانان را شکست و با 262مدال بالاترین رکورد ایران در ادوار مختلف این بازیها را به ثبت رساند.
در این افتخارآفرینی، بیشترین سهم مدالها به رشتههای پاراشنا با ۱۰۴مدال و پارادوومیدانی با ۸۲مدال اختصاص داشت و سایر رشتهها از جمله پارامچاندازی، پاراوزنهبرداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر سهنفره، گلبال و بوچیا نیز نقش مؤثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.
هدف از برگزاری بازیهای پاراآسیایی جوانان ساخت یک تیم جدید برای پشتوانهسازی برای بازیهای پاراآسیایی در ناگویا 2026 است اما واقعاً تیم ایران چنین توانایی دارد و با این نایبقهرمانی کاروان «فرزندان ایران» در دبی، میتوان تصویری روشن از آینده ورزش پارالمپیکی کشور و ثمره برنامهریزی، پشتکار و استعداد نسل جوان ورزشکاران ایران را متصور بود؟ جواب این سؤال در ماههای آینده و با برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص خواهد شد.
البته یک نکته در این دوره از بازیهای پاراآسیایی به وجود آمد که نشان از ساختار ضعیف و غلط برنامهریزی میزبان بود. به نحوی که بازیها به اتمام رسیده بود اما هنوز وضعیت مدالهای برخی از رشتهها مشخص نبود.